به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید پاکسرشت مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی اظهار کرد: فقط چند ماه پس از تصویب طرح کارور، اقدامهای اجرایی گستردهای در این زمینه انجام شد و تاکنون ۷۰ شرکت کارور موفق به احراز صلاحیت شدهاند.
وی افزود: همچنین ۸۰ قرارداد در استانهای مختلف کشور با شرکتهای کارور امضا شده است که زمینه اجرای پروژههای مدیریت مصرف و بهینهسازی را فراهم میکند.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: براساس برنامهریزیهای انجامشده و عملکرد مورد انتظار شرکتهای کارور، صرفهجویی حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۵ برآورد میشود.
پاکسرشت تأکید کرد: این میزان صرفهجویی در کنار سایر پروژهها و برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی دنبال میشود و میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف گاز کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنعت گاز به دنبال بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در حوزه بهینهسازی است، گفت: تلاش میکنیم از ظرفیت طرح کارور به بهترین شکل ممکن برای کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی استفاده شود.
نظر شما