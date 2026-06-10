به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید پاک‌سرشت مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی اظهار کرد: فقط چند ماه پس از تصویب طرح کارور، اقدام‌های اجرایی گسترده‌ای در این زمینه انجام شد و تاکنون ۷۰ شرکت کارور موفق به احراز صلاحیت شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۸۰ قرارداد در استان‌های مختلف کشور با شرکت‌های کارور امضا شده است که زمینه اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف و بهینه‌سازی را فراهم می‌کند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و عملکرد مورد انتظار شرکت‌های کارور، صرفه‌جویی حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۵ برآورد می‌شود.

پاک‌سرشت تأکید کرد: این میزان صرفه‌جویی در کنار سایر پروژه‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دنبال می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف گاز کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه صنعت گاز به دنبال بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حوزه بهینه‌سازی است، گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت طرح کارور به بهترین شکل ممکن برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی استفاده شود.