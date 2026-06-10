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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

پیش‌بینی صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعبی گاز با اجرای طرح کارور

پیش‌بینی صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعبی گاز با اجرای طرح کارور

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران از پیش‌بینی صرفه‌جویی حدود یک‌میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۵ از محل اجرای طرح کارور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید پاک‌سرشت مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی اظهار کرد: فقط چند ماه پس از تصویب طرح کارور، اقدام‌های اجرایی گسترده‌ای در این زمینه انجام شد و تاکنون ۷۰ شرکت کارور موفق به احراز صلاحیت شده‌اند.

وی افزود: همچنین ۸۰ قرارداد در استان‌های مختلف کشور با شرکت‌های کارور امضا شده است که زمینه اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف و بهینه‌سازی را فراهم می‌کند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و عملکرد مورد انتظار شرکت‌های کارور، صرفه‌جویی حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۵ برآورد می‌شود.

پاک‌سرشت تأکید کرد: این میزان صرفه‌جویی در کنار سایر پروژه‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دنبال می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف گاز کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه صنعت گاز به دنبال بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حوزه بهینه‌سازی است، گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت طرح کارور به بهترین شکل ممکن برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی استفاده شود.

کد مطلب 6855974
طیبه بیات

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