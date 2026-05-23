مدیریت مصرف انرژی؛ راهبرد کلیدی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امضای ۷۷ قرارداد کارور انرژی در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: «این طرح فرصت مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی است». با توجه به آسیبهایی که در اثر حملات محور آمریکایی-صهیونی به قسمتی از زیرساختهای انرژی کشور وارد شده است، این خبر میتواند نویدبخش عزم جدی کشور برای بهینه سازی مصرف انرژی و صرفهجویی باشد.
مشارکت مردم در صرفهجویی انرژی، مهمترین کمک برای کشور در شرایط جنگی است
اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی در مصرف انرژی و امثال این مفاهیم بارها در بیلبورد کنار خیابانها و یا در رسانه ها گفته شده است، فارغ از نقدهایی که به نحوهی ترویج گفتمان لزوم صرفهجویی وارد است، در حال حاضر در کشور، از هر زمان دیگری بیشتر شنیده میشود که مردم باید در مصرف برق، گاز و ... صرفهجویی کنند. چراکه در جنگ تحمیلی سوم قسمتهایی از زیرساختهای انرژی کشور متحمل آسیبهای جدی شد. به تازگی رئیس جمهور، مسعود پزشکیان نیز در جلسهای از لزوم مشارکت مردم در صرفهجویی سخن به میان آورده و افزوده بودند: «باید مردم را برای صرفهجویی و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم. با اسراف، افزایش بیرویه توقعات و بیتوجهی به محدودیتها نمیتوان به اهداف بزرگ دست یافت.
امروز ضروری است برای مردم تبیین شود که لازمه عبور موفق از این شرایط، ایجاد تناسب میان داشتهها و خواستههاست». در حال حاضر مشارکت مردم در کاهش مصرف حاملهای انرژی کمک بسزایی میتواند در گذر از این بحران بکند. به دلیل شرایط جنگی و اتحادی که در اثر این جنگ بین آحاد مردم اتفاق افتاده است، برای مثال ثبت نام بالای ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا، انگیزهی مضاعفی برای مشارکت در پویشهایی از جمله صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی وجود دارد. برای مثال فقط با خاموش کردن لامپهای اضافی در منازل و یا سرویس کولرها قبل از شروع فصل گرما، میتوان انرژی را به سمت صنایع مولد مثل پتروشیمی سوق داد و باعث ارزآوری برای کشور شد.
نهادینه شدن مصرف بهینه انرژی با رونق بازار صرفهجویی
جدای از شرایط فعلی و فرصت بوجود آمده جهت مشارکت حداکثری در مدیریت مصرف حاملهای انرژی، برای اینکه بتوان یک انگیزهی دائمی در کشور برای صرفهجویی ایجاد کرد، باید اقتصاد صرفهجویی نیز رونق پیدا بکند. بازار صرفهجویی راهکاری است که پیش روی کشور است. سازوکار این بازار از طریق شرکتهایی است به نام شرکتهای کارور انرژی یا شرکتهای صرفه جویی انرژی. شرکتهای کارور انرژی از طریق انجام اقداماتی از جمله تشویق برای کاهش مصرف و یا تعویض تجهیزات، از محل کاهش مصرف، گواهیهایی تحت عنوان گواهیهای صرفه جویی دریافت میکنند و این گواهیها را در بازار بورس انرژی به صنایع بزرگ دیگر که انرژیبر هستند از جمله پتروشیمیها، میفروشند.
اقتصاد این طرح از محل کاهش مصرف است و همین عامل خود انگیزهای است برای رونق پیدا کردن صرفهجویی در کشور. در این طرح انرژی از قسمتهای غیرمولد به قسمتهای مولد و ارزآور کشور سوق داده شده و باعث رشد اقتصادی کشور نیز میشود. به تازگی نیز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امضای ۷۷ قرارداد کارور انرژی در استانهای مختلف کشور خبر داد و گفت: «این طرح فرصت مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی است». این خبر میتواند نویدبخش عزم جدی کشور برای بهینه سازی مصرف انرژی و صرفهجویی باشد. از جهتی فعالیت شرکتهای کارور انرژی میتواند زمینهی لازم برای رشد هشت درصدیای که در قانون برنامه هفتم کشور آمده است را فراهم کند.
کشور از محل هدررفت انرژی(برق و گاز) هر ساله حدود ۲۰ میلیارد دلار متضرر میشود. رقمی تقریبا به اندازهی کل کسری بودجه کشور. با آسیب قسمتهایی از زیرساختهای انرژی، اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی از طریق شرکتهای کارور دوچندان نیز شده است.
