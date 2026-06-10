به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، آمار تولید سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود سلطه عددی سدان‌ها بر خطوط تولید، بازار همچنان علاقه زیادی به کراس‌اوورها و شاسی‌بلندها دارد. در این میان، فیدلیتی الیت موفق شد با ثبت رکوردی خیره‌کننده، عنوان پرفروش‌ترین SUV سال را از آن خود کند.

کارنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۴، از یک جابجایی استراتژیک در سهم بازار حکایت دارد. در حالی که تیراژ کل تولید کشور به عدد ۹۲۴ هزار و ۲۰۲ دستگاه رسیده است، بررسی دقیق‌تر لایه‌های این آمار نشان می‌دهد که بهمن موتور با تمرکز بر سبد محصولات SUV خود، توانسته است جریان اصلی بازار خودروهای کراس اوور را در دست بگیرد. در صدر این لیست، فیدلیتی الیت ایستاده است؛ محصولی که حالا نه تنها پرچمدار بهمن موتور، بلکه پرفروش‌ترین شاسی‌بلند سال ایران لقب گرفته است.



سدان‌ها در محاصره کراس‌اوورها



نگاهی به کل تولیدات سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۸۳.۸ درصد از حجم تولید (معادل ۷۷۴ هزار دستگاه) همچنان در اختیار کلاس سدان و هاچ‌بک بوده است. با این حال، سهم ۱۶.۲ درصدی خودروهای SUV (معادل حدود ۱۴۹ هزار دستگاه)، به دلیل ارزش افزوده بالاتر و تقاضای فزاینده مصرف‌کنندگان، به میدان نبرد اصلی خودروسازان بخش خصوصی تبدیل شده است. در این بازار رقابتی، تمرکز بر کیفیت و تامین پایدار قطعات، کلید پیروزی برندهایی بود که توانستند سهم خود را از این ۱۶ درصد افزایش دهند.



بهمن موتور؛ استراتژی رشد تولید SUV



گروه بهمن در سال ۱۴۰۴ با تولید ۲۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو، رشد ۵ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کرد. نکته کلیدی در عملکرد این خودروساز، مهندسی سبد محصولات است؛ جایی که ۲۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه از کل تولیدات این شرکت (بیش از ۸۲ درصد تولید کل مجموعه) به کلاس SUV اختصاص یافته است. تمرکز این خودروساز بر محصولاتی مانند فیدلیتی، دیگنیتی و شوال ، نشان‌دهنده شناخت دقیق این برند از نیاز بازار خودرو است.



در میان محصولات متنوع بهمن موتور، فیدلیتی الیت یک استثنای آماری به شمار می‌رود. تولید ۱۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه از این محصول به تنهایی، یعنی بیش از نیمی از کل ظرفیت تولیدی بهمن موتور در سال ۱۴۰۴ به این مدل اختصاص یافته است. نگاهی به سهم بازار این خودرو نشان می دهد که چرا بخش اصلی سبد محصولات بهمن موتور به این خودرو اختصاص یافته است ؛ فیدلیتی الیت به تنهایی ۱۱ درصد از سهم کل بازار SUVها را در اختیار دارد.‌این عدد در بازاری که ده‌ها برند چینی و داخلی در آن حضور دارند، یک موفقیت استراتژیک محسوب می‌شود. عبور از رقبای سرسخت و قرار گرفتن در جایگاه «پرفروش‌ترین SUV سال ۱۴۰۴»، نشان‌دهنده اعتماد بازار به این پلتفرم و عملکرد موفق شبکه خدمات پس از فروش است.