تشکیل پرونده یک میلیارد ریالی برای واحد متخلف لوازم خانگی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش از تشکیل پرونده تخلف تقلب برای یک واحد صنفی تعمیرات لوازم خانگی در بندرعباس خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان و ثبت گزارش در سامانه ۱۲۴ درباره عملکرد یک واحد تعمیرات لوازم خانگی، موضوع در دستور کار بازرسان قرار گرفت.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هرمزگان، افزود: پس از بررسی‌های میدانی و کارشناسی انجام شده توسط بازرسان، تخلف واحد صنفی مذکور محرز شد و پرونده تخلف با عنوان «تقلب» برای این واحد تشکیل شد.

پیروی منش ارزش ریالی پرونده تشکیل‌شده را یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این پرونده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی به مرجع ذیصلاح ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و یا عدم درج قیمت، موارد را از طریق سامانه و شماره تلفن ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌ها و مرکز استان گزارش کنند.