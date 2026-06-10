لزوم نظارت بر کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در نشست بررسی مسائل تأمین کالاهای اساسی با تأکید بر نقش محوری تولیدکنندگان در امنیت غذایی کشور، هدف از برگزاری این جلسه را پایش چالش‌های حوزه تولید و توزیع مرغ عنوان کرد و گفت: باید نظارت فرایندی از مبدأ زنجیره یعنی از تأمین نهاده‌های دامی و خوراک طیور آغاز شده و تا مرحله تولید و توزیع نهایی با جدیت از سوی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و حمایتی دستگاه قضایی از تولید، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم جهت رفع موانع پیش روی مرغداران و همچنین نظارت بر نحوه توزیع مرغ توسط دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار صرفاً یک اقدام اداری و مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: کنترل قیمت‌ها، مقابله با احتکار و برخورد با تخلفات اقتصادی، بخشی از وظایف حاکمیتی در صیانت از امنیت روانی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تولیدکنندگان و مدیران متولی حاضر در جلسه، بر شفاف‌سازی هزینه‌ها تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و نوسانات بازار، لازم است اتحادیه مرغداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستمر نسبت به آنالیز روزانه بهای تمام‌شده محصول اقدام کنند. این آنالیز دقیق می‌تواند ضمن تأمین حقوق مصرف‌کنندگان، از تضییع حقوق تولیدکنندگان نیز جلوگیری کرده و التهابات بازار را کاهش دهد.