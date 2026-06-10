واردات ۱۱هزار دستگاه خودرو در ۲ ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری امروز در حاشیه نشست سالگرد اجرایی شدن اوراسیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همچنین در ماه فروردین امسال چهار هزار و ۵۳۸ دستگاه وارد کشور شد.
وی ادامه داد: ۱۲۳ درصد واردات خودرو از لحاظ تعداد در فروردین ماه رشد داشت.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات ۱۱ هزار دستگاه خودرو با رشد ۴۷ درصدی در ۲ ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری امروز در حاشیه نشست سالگرد اجرایی شدن اوراسیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همچنین در ماه فروردین امسال چهار هزار و ۵۳۸ دستگاه وارد کشور شد.
وی ادامه داد: ۱۲۳ درصد واردات خودرو از لحاظ تعداد در فروردین ماه رشد داشت.
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