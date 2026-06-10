حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست مشترک خود با عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی دقیق دلایل نوسانات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار و رفع نگرانی‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده، هیچ دلیل فنی و ساختاری برای گرانی این محصولات وجود ندارد، افزود: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اعلام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه انرژی مصرفی و خوراک واحدهای پتروشیمی اعمال نشده است. همچنین قیمت پایه محصولات پتروشیمی بدون تغییر باقی مانده و تمام عرضه‌ها بر اساس قیمت‌های مصوب قبلی انجام می‌شود.

تأمین مستقیم نیازهای حوزه سلامت و صنعت

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: در حوزه سلامت، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده تا محصولات حیاتی نظیر مواد اولیه سرنگ و سرم، خارج از فرآیند بورس و با قیمت پایه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا هزینه‌های درمانی مردم افزایش نیابد.

قاسمی همچنین از طرح جدید برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که این شرکت آمادگی کامل دارد تا بر اساس اولویت‌های اعلامی وزارت صمت، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را خارج از بورس و با قیمت‌های پایه سال گذشته (پیش از تنش‌های منطقه‌ای) تأمین کند تا از توقف چرخ تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی جلوگیری شود.

نقش مخرب واسطه‌ها و احتکارکنندگان در بازار

وی با کالبدشکافی علل گرانی‌های اخیر، انگشت اتهام را به سمت سوداگران نشانه رفت و خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت، ناشی از جو روانی و ورود واسطه‌هایی است که با خرید، ذخیره‌سازی و احتکار محصولات در بازار سرمایه و بازار آزاد، به دنبال ایجاد گرانی کاذب و کسب سودهای نامتعارف هستند.

پیگیری برای بازگشت ثبات به بازار

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در پایان بر تداوم نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: این وضعیت با پیگیری‌های نظارتی و اجرایی در روزهای آینده کنترل خواهد شد. هدف ما این است که اجازه ندهیم سودجویی عده‌ای خاص، منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به سفره مردم و بخش تولید کشور شود و با اقدامات پیش‌رو، بازار محصولات پتروشیمی به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.