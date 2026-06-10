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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

سوداگران عامل گرانی پتروشیمی‌ها؛مواد اولیه بانرخ سال گذشته عرضه می‌شود

سوداگران عامل گرانی پتروشیمی‌ها؛مواد اولیه بانرخ سال گذشته عرضه می‌شود

اصفهان – نماینده شهرضا گفت: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی واقعی نیست و سوداگران عامل اصلی آن هستند؛ وزارت نفت نیز اعلام کرده مواد اولیه تولیدکنندگان را با قیمت پایه سال گذشته تأمین میکنند.

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست مشترک خود با عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی دقیق دلایل نوسانات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار و رفع نگرانی‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده، هیچ دلیل فنی و ساختاری برای گرانی این محصولات وجود ندارد، افزود: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اعلام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه انرژی مصرفی و خوراک واحدهای پتروشیمی اعمال نشده است. همچنین قیمت پایه محصولات پتروشیمی بدون تغییر باقی مانده و تمام عرضه‌ها بر اساس قیمت‌های مصوب قبلی انجام می‌شود.

تأمین مستقیم نیازهای حوزه سلامت و صنعت

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: در حوزه سلامت، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده تا محصولات حیاتی نظیر مواد اولیه سرنگ و سرم، خارج از فرآیند بورس و با قیمت پایه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا هزینه‌های درمانی مردم افزایش نیابد.

قاسمی همچنین از طرح جدید برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که این شرکت آمادگی کامل دارد تا بر اساس اولویت‌های اعلامی وزارت صمت، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را خارج از بورس و با قیمت‌های پایه سال گذشته (پیش از تنش‌های منطقه‌ای) تأمین کند تا از توقف چرخ تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی جلوگیری شود.

نقش مخرب واسطه‌ها و احتکارکنندگان در بازار

وی با کالبدشکافی علل گرانی‌های اخیر، انگشت اتهام را به سمت سوداگران نشانه رفت و خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت، ناشی از جو روانی و ورود واسطه‌هایی است که با خرید، ذخیره‌سازی و احتکار محصولات در بازار سرمایه و بازار آزاد، به دنبال ایجاد گرانی کاذب و کسب سودهای نامتعارف هستند.

پیگیری برای بازگشت ثبات به بازار

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در پایان بر تداوم نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: این وضعیت با پیگیری‌های نظارتی و اجرایی در روزهای آینده کنترل خواهد شد. هدف ما این است که اجازه ندهیم سودجویی عده‌ای خاص، منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به سفره مردم و بخش تولید کشور شود و با اقدامات پیش‌رو، بازار محصولات پتروشیمی به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.

کد مطلب 6856120

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