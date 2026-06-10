به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که پیش از این نسخه فارسی آن توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسیده بود، با رویکردی داستانی و تاریخی به معرفی ایستادگی زنان تاریخساز اسلام به جهان میپردازد. نویسنده در این کتاب تلاش کرده تصویری واقعی از نقش آفرینی و شجاعت زنان صدر اسلام ارائه دهد.
داستان این کتاب در بغداد و در اوج خلافت عباسی رخ میدهد؛ جایی که زبیده خاتون همسر هارونالرشید با چشم خود دوروییها و تضادهای اخلاقی حاکمان را میبیند. با ورود پیرزنی به نام «حبابه» که دارای گنجینهای از خاطرات است، زبیده به مرور داستانهایی میپردازد که بهندرت در تاریخ رسمی به آنها پرداخته شده است. این روایتها بازگوکننده زندگی زنانی چون امایمن و سمیه (اولین شهید اسلام) و دیگرانی است که از خاندان پیامبر و ائمه معصومین (ع) در برابر تلاش قدرتها برای محو حقیقت، محافظت کردند و نشان میدهد که چگونه این زنان با وجود پیوند با سیستمهای ناعادلانه، استقلال اخلاقی و وفاداری خود را به راه حق حفظ کردند.
در کنار محتوای جذاب کتاب، قلم روان و شناختهشده نویسنده نیز به ارزش اثر اضافه کرده است. فاطمه دولتی از نویسندگان دغدغهمندی است که تمرکز اصلیاش روی داستانهای مذهبی و تاریخی است و پیش از این هم کتابهای موفقی مثل «شب چهلم»، «سر بر دامن ماه» و «سجاد» را منتشر کرده است.
کتاب «Voices of the Veiled Age» (ترجمه رمان من بر میگردم) نوشته فاطمه دولتی و با ترجمه سارا براون، در ۱۹۶ صفحه و با قیمت ۲۵ دلار استرالیا توسط انتشارات لنترن روانه بازار نشر بینالمللی شده است.
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