کتابی که روایت زندگی علما را به نسل جوان رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از یکصدهزارمین نسخه کتاب «نخل و نارنج» به قلم «وحید یامین‌پور» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صمدی مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک جمعی، محمدرضا شهبازی مدیر انتشارات میخ، دکتر وحید یامین‌پور نویسنده اثر، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و جمعی از مسئولین، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و اهالی کتاب در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت موفقیت کم‌نظیر کتاب «نخل و نارنج» در عرصه نشر و تقدیر از نویسنده اثر برگزار شد؛ کتابی که با روایت داستانی زندگی شیخ مرتضی انصاری توانسته است به یکی از پرفروش‌ترین آثار مذهبی سال‌های اخیر تبدیل شود.

نخل و نارنج رزق معنوی نویسنده و انتشارات کتاب جمکران بود

حجت‌الاسلام والمسلمین صمدی مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران در ابتدای این مراسم با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان از این اثر گفت: نخل و نارنج رزق معنوی آقای یامین‌پور و رزق معنوی انتشارات کتاب جمکران بود.

وی با بیان اینکه این کتاب بدون خریدهای سازمانی و کاملاً به صورت تک‌فروشی به مرز ۱۰۰ هزار نسخه رسیده است، افزود: اکثر مخاطبان در بازخوردهای خود اعلام کرده‌اند که پس از مطالعه کتاب، آن را به ده‌ها نفر دیگر معرفی کرده‌اند.

صمدی تأکید کرد: این کتاب نشان داد نسل جوان همچنان مشتاق آشنایی با علما و بزرگان شیعه است؛ به شرط آنکه این شخصیت‌ها با زبانی جذاب و امروزی معرفی شوند.

آوردن زندگی علما در قالب رمان یک هنر بزرگ است

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی با اشاره به اهمیت تاریخ علما در تربیت نسل جدید اظهار کرد: زندگی‌نامه علما بسیار تأثیرگذار است، اما نسل جدید را نمی‌توان صرفاً با کتاب‌های سنگین تاریخی جذب کرد.

وی افزود: آوردن این‌گونه کتاب‌ها در قالب رمان واقعاً یک هنر است. نخل و نارنج توانسته مخاطب امروز را با شخصیتی همچون شیخ انصاری پیوند دهد.

رفیعی با تمجید از شیوه روایت اثر گفت: این کتاب صرفاً یک داستان نیست؛ بلکه توانسته زندگی، اندیشه و سلوک یک عالم بزرگ را به شکلی جذاب و باورپذیر به مخاطب منتقل کند.

بزرگ‌ترین خدمت نخل و نارنج معرفی عالم ربانی به نسل امروز است

حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک با توصیف تجربه مطالعه این کتاب گفت: این از آن کتاب‌هایی بود که دوست نداشتم تمام شود.

وی مهم‌ترین ویژگی اثر را معرفی ملموس شخصیت شیخ انصاری دانست و افزود: فقدان اصلی جامعه ما معرفی عالم ربانی است و این کتاب به خوبی از عهده این کار برآمده است.

سرلک تأکید کرد: در نخل و نارنج، چهره یک مرد فوق‌العاده عالم، پرتلاش، نکته‌سنج و در عین حال معنوی و دوست‌داشتنی ترسیم شده؛ شخصیتی که مخاطب دوست دارد شبیه او باشد.

وی همچنین خواستار ادامه این مسیر در معرفی دیگر بزرگان و عالمان شیعه شد.

نخل و نارنج نشان داد هنوز مخاطبان فراوانی در انتظار چنین کتاب‌هایی هستند

محمدرضا شهبازی مدیر انتشارات میخ و چهره فعال فرهنگی و رسانه‌ای نیز در سخنانی با اشاره به موفقیت چشمگیر این اثر گفت: اتفاق بزرگی است که یک کتاب پس از چندین سال همچنان برای مخاطب جذاب و خواندنی باقی بماند.

وی افزود: رسیدن به شمارگان ۱۰۰ هزار نسخه در فضای امروز نشر، آن هم به صورت تک‌فروشی، یک رخداد کم‌نظیر است. برخی ناشران منتسب به نهادها فقط کاغذ حرام می‌کنند، اما انتشارات جمکران نشان داد کتابی چاپ می‌کند که خواندنی، دوست‌داشتنی و زنده است.

شهبازی با اشاره به تأثیرگذاری کتاب «نخل و نارنج» اظهار کرد: بازخوردها نشان می‌دهد هنوز مخاطبان فراوانی وجود دارند که اگر این آثار به دستشان برسد، می‌توانند با دنیای علما و معارف دینی ارتباط عمیق برقرار کنند.

او همچنین تأکید کرد: نخل و نارنج نشان داد زیست و تجربه شخصی نویسنده تا چه اندازه می‌تواند در خلق یک اثر ماندگار مؤثر باشد.

اقبال به نخل و نارنج راه روایت داستانی زندگی علما را باز کرد

وحید یامین‌پور نویسنده کتاب «نخل و نارنج» در بخش اصلی مراسم با اشاره به بازخوردهای گسترده مخاطبان گفت: بیشترین بازخوردی که در میان همه آثارم دریافت کرده‌ام مربوط به نخل و نارنج بوده است.

وی با بیان خاطراتی از مخاطبان کتاب افزود: برخی جوانان به من گفته‌اند پس از خواندن این کتاب طلبه شده‌اند و برخی نیز از تغییرات جدی در زندگی خود سخن گفته‌اند.

یامین‌پور با اشاره به پیام یکی از مخاطبان اظهار کرد: دختری از ارومیه به واسطه مطالعه این کتاب از تصمیم به خودکشی منصرف شده بود؛ خاطره‌ای که برای من فراموش‌نشدنی است.

نویسنده نخل و نارنج همچنین گفت: اقبال به این کتاب راه را برای نگارش آثار داستانی درباره علما باز کرد و نشان داد که زندگی بزرگان دین، اگر درست روایت شود، مخاطب فراوان دارد.

وی تأکید کرد: همواره نگران بودم که در روایت شخصیت بزرگی چون شیخ انصاری دچار خطا شوم، اما استقبال و تأیید علما و پژوهشگران دلگرمی بزرگی برای من بود.

شرح حال علما برای نسل جدید نباید شبیه افسانه روایت شود

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز در سخنانی با تبریک موفقیت کتاب گفت: یکی از مشکلات امروز ما این است که شرح حال علما برای نسل جدید گاهی شبیه افسانه به نظر می‌رسد.

وی با تمجید از شیوه روایت نخل و نارنج افزود: باید زندگی علما و شهدا را با زبان و قلم امروز برای جامعه بازگو کنیم و کتاب‌هایی از این دست می‌توانند این فاصله را از میان بردارند.

او تأکید کردند: ارائه حالات و سیره علما در قالبی جذاب و امروزی، یکی از مهم‌ترین کارهای فرهنگی برای تربیت نسل جوان است.

در این مراسم همچنین بخشی از بازخوردهای مردمی درباره کتاب پخش شد. مخاطبان در پیام‌های خود از تأثیر عمیق کتاب بر نگاه دینی، سبک زندگی، علاقه به مطالعه زندگی علما و حتی تغییر برخی تصمیم‌های مهم زندگی سخن گفتند.

کتاب «نخل و نارنج» که روایت داستانی زندگی شیخ مرتضی انصاری است، تاکنون به زبان‌های عربی و انگلیسی نیز ترجمه شده و اکنون با عبور از مرز یکصد هزار نسخه، به یکی از موفق‌ترین آثار مذهبی سال‌های اخیر کشور تبدیل شده است.