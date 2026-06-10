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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

پشت هر بحران چه چیزی پنهان است؟

پشت هر بحران چه چیزی پنهان است؟

کتاب «این نیز بگذرد؛ داستان بحران‌ها و شروع دوباره» نوشته جولیا ساموئل، روانشناس برجسته بریتانیایی با ترجمه علیرضا شفیعی‌نسب و به همت انتشارات بذر خرد منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر با روایت تجربه‌های واقعی انسان‌ها در مواجهه با تغییرات و بحران‌های زندگی، از امکان رشد و بازسازی در دشوارترین شرایط سخن می‌گوید.

این کتاب در حوزه خودشناسی و خودیاری، به چالش‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی معاصر می‌پردازد؛ از بحران‌های خانوادگی و عاطفی گرفته تا مسائل مربوط به کار، سلامت و هویت. ساموئل با تکیه بر سال‌ها تجربه حرفه‌ای در روان‌درمانی، روایت‌هایی واقعی از مراجعان خود را بازگو می‌کند و در کنار آن، از یافته‌های جدید روان‌شناسی و علوم اجتماعی برای تحلیل این تجربه‌ها بهره می‌گیرد.

آنچه کتاب «این نیز بگذرد» را از بسیاری آثار مشابه متمایز می‌کند، تلفیق روایت‌های واقعی با تحلیل‌های روان‌درمانگرانه است؛ رویکردی که به خواننده امکان می‌دهد خود را در آینه تجربه دیگران ببیند و مسیر مواجهه با تغییرات زندگی را بهتر بشناسد.

این کتاب با این پیام منتشر شده که بحران‌ها همیشه پایان راه نیستند و گاهی می‌توانند آغاز فصلی تازه از زندگی باشند.کتاب «این نیز بگذرد» در سال ۱۴۰۳ و در نخستین نوبت چاپ از سوی انتشارات بذر خرد روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 6856408
زهرا اسكندری

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