به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب هفتم آمار پرفروشترین کتابهای این رویداد فرهنگی را در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد. این آمار براساس بیشترین تعداد نسخه فروختهشده تنظیم شده است.
در صدر این فهرست، کتاب «خون دلی که لعل شد: خاطرات حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی» از نشر انقلاب اسلامی در گروه بزرگسال با ۴,۵۲۷ نسخه فروختهشده، قرار دارد. پس از آن، کتاب «در آغوش نیل: مروری جامع بر موضوع سنتهای الهی در اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی شهید خامنهای (رضواناللهعلیه)» از نشر انقلاب اسلامی در گروه بزرگسال با ۴,۱۵۹ نسخه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. رتبه سوم نیز به کتاب «اثیر» از نشر واژه پرداز اندیشه در گروه بزرگسال با ۳,۹۱۵ نسخه فروختهشده رسیده است.
در ادامه این فهرست، کتاب «روایت آقا: خاطرات حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) از زندگی پدر» از نشر انقلاب اسلامی در گروه بزرگسال با ۲,۴۸۸ نسخه در جایگاه چهارم قرار گرفته و کتاب «تشیع؛ وارث حقیقت یهود، مسیحیت و اسلام» از نشر مصاف در گروه بزرگسال با ۲,۳۴۴ نسخه فروختهشده رتبه پنجم را کسب کرده است.
همچنین کتاب «هندسهی نبرد: شناخت دشمن و روشهای مقابله با آن در اندیشهی حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای (رضواناللهعلیه)» از نشر گروه انقلاب اسلامی در گروه بزرگسال با ۱,۷۴۳ نسخه در رتبه ششم دیده میشود. پس از آن، کتاب «راه رشد: الگوی دینی تربیت کودک و نوجوان» از دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه در گروه بزرگسال با ۱,۶۴۲ نسخه فروختهشده رتبه هفتم را به دست آورده است.
در بخش عناوین گروه کودک این فهرست، کتاب «احکام دختران: دختران ۸ تا ۱۳ سال» از مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با ۱,۶۰۷ نسخه فروختهشده قرار دارد که در جایگاه هشتم ایستاده است. سپس کتاب «خانواده خوشبخت: حرفهای ناب شیخ اسماعیل رمضانی برای رسیدن به یک خانواده خوشبخت» از نشر واژه پرداز اندیشه با ۱,۵۶۰ نسخه در رتبه بعدی آمده است. در پایان نیز کتاب «احکام پسران: ویژه ۱۳ سال به بالا» از مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گروه کودک با ۱,۳۳۳ نسخه فروختهشده به عنوان دهمین عنوان پرفروش معرفی شده است.
۱۷ کتاب زیر نیز در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بین ۵۰۰ تا ۸۵۰ نسخه به فروش رفتهاند:
۱۱- «حلقات انسان ۲۵۰ ساله: حلقه دوم نگاهی یکپارچه به سیره سیاسی و روش مبارزاتی ائمه(ع): بیانات دانشمند محترم آیتالله سیدعلی خامنهای» از نشر موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی
۱۲- «تربیت کودک در اندیشه حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدظلهالعالی)» از نشر انقلاب اسلامی
۱۳- «حوالی احمد: چند روایت از شهید احمد کاظمی» از نشر شهید کاظمی
۱۴- «سرداران ایران زمین: سردار سبز: میرزا کوچکخان جنگلی» از نشر امیرکبیر
۱۵- «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنهای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی رمضانالمبارک ۱۳۵۳ شمسی» از نشر موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی
۱۶- «سرداران ایران زمین: دامی برای صیاد: رئیسعلی دلواری» از نشر امیرکبیر
۱۷- «آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته» از موسسه انتشارات دراک
۱۸- «قصههای خوب برای بچههای خوب» از نشر امیرکبیر
۱۹- «بزرگ شدی ریزهمیزه» از نشر جمال
۲۰- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای کلیله و دمنه» از نشر امیرکبیر
۲۱- «حاج آقا اجازه» از نشر جمال
۲۲- «خسته نیستم: صد روایت مستند و بیواسطه از محرمانههای دومین رییس جمهور شهید ایران آیتالله سیدابراهیم رییسی» از دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه
۲۳- «آیین دادرسی مدنی: دوره بنیادین» از نشر موسسه انتشارات دراک
۲۴- «سرداران ایران زمین: آسودهاش نگذارید: دکتر مصطفی چمران» از نشر امیرکبیر
۲۵- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههایی از چهارده معصوم(ع)» از نشر امیرکبیر
۲۶- «مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست در حین اجرا» از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۲۷- «نماز باحال: یه سفر پرماجرا به دنیای نماز» از نشر واژه پرداز اندیشه
آثاری که در ادامه آمده است هم بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نسخه فروش رفتهاند:
۲۸- «سرداران ایران زمین: صدای نفسهای دشمن: ابراهیم همت» از نشر امیرکبیر
۲۹- «مرگ ایوان ایلیچ» از نشر چشمه
۳۰- «تسنیم: تفسیر قرآن کریم» از نشر اسراء
۳۱- «چشمهایش» از نشر نگاه
۳۲- «نازنین: یک داستان خیالی» از نشر چشمه
۳۳- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههایی از قرآن» از نشر امیرکبیر
۳۴- «کهکشان نیستی: داستانی بر اساس زندگی آیتالله سیدعلی قاضیطباطبایی(ره)» از نشر فیض فرزان
۳۵- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههایی از شیخ عطار» از نشر امیرکبیر
۳۶- «سرگذشت استعمار» از نشر شرکت انتشارات سوره مهر
۳۷- «آخیش بی آخیش: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید مصطفی احمدیروشن» از نشر شهید کاظمی
۳۸- «تکههایی از یک کل منسجم» از نشر بینش نو
۳۹- «شیطان» از نشر چشمه
۴۰- «سردسته صمپزفها: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید محسن فخریزاده» از نشر شهید کاظمی
۴۱- «سردار موشکی» از نشر کتابک
همچنین آثار زیر نیز بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نسخه خریداری شدهاند:
۴۲- «سرداران ایران زمین: سردار سرکش: بهرام چوبین» از نشر امیرکبیر
۴۳- «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» از نشر انقلاب اسلامی
۴۴- «داستان راستان» از نشر موسسه انتشارات صدرا
۴۵- «رو به رشد» از نشر لیلة القدر
۴۶-«سر بر دامن ماه: زندگینامه داستانی بانو حدیث مادر بزرگ امام زمان(عج)» از نشر کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران
۴۷- «سرداران ایران زمین: آب و آتش: امامقلیخان» از نشر امیرکبیر
۴۸- «جزیره بیتربیتها» از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۴۹- «روایت اول شخص از شخص اول: روایتهایی از حاشیه دیدارهای حضرت آیتاللهالعظمیخامنهای» از نشر انقلاب اسلامی
۵۰-«پازل اتمی: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید مجید شهریاری» از نشر شهید کاظمی
۵۱- «التهاب دویست ساله: نگاهی گذرا به عصر قاجار و پهلوی بر مبنای تاریخنگری تحلیلی رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای» از نشر دانشگاه جامع امام حسین
۵۲- «شرح جامع مثنوی معنوی» از نشر اطلاعات
۵۳- «قبله کعبهزاد: هشتاد پرده از فضایل و ویژگیهای امیرالمومنین(ع)- جلد یک» از نشر دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه
۵۴- «یادت باشد...: شهید مدافع حرم حمید سیاهکالیمرادی بهروایت همسر» از نشر شهید کاظمی
۵۵- «قصههای گوگولی برای بچههای گوگولی» از نشر قدیانی
۵۶- «سکتور سعید: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید سعید کاظمیآشتیانی» از نشر شهید کاظمی
۵۷- «مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۵۸- «سرداران ایران زمین: جوانمردان صحرا: یعقوبلیث» از نشر امیرکبیر
۵۹- «سرداران ایران زمین: کاروانسرای پریان: اللهوردیخان» از نشر امیرکبیر
از ۲۶ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب هفتم ۴۰ اثر زیر نیز تا ۳۰۰ نسخه فروختهشدهاند:
۶۰- «قاسم» از نشر خط مقدم
۶۱- «امان رمال ۱» از نشر حداد
۶۲- «امان رمال ۲» از نشر حداد
۶۳- «مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: سامانه گاز طبیعی در ساختمان» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۶۴- «تنها گریه کن: روایت زندگی اشرفسادات منتظری مادر شهید محمد معماریان» از نشر حماسه یاران
۶۵- «بمب انرژی: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید مسعود علیمحمدی» از نشر شهید کاظمی
۶۶- «سرداران ایران زمین: جشن آتش: علی پسر بویه» از نشر امیرکبیر
۶۷- «حلقات انسان ۲۵۰ ساله: حلقه سوم تکمیل مباحث حلقههای اول و دوم در سیره فردی و سیاسی ائمه(ع) با استفاده از سلسله مباحث و سخنرانیهای تحلیلی دانشمند محترم حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای» از نشر موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی
۶۸- «سرداران ایران زمین: کمین: عباس میرزا» از نشر امیرکبیر
۶۹- «مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث بیستم: علائم و تابلوها» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۷۰- «چت با جناب شیطان» از نشر جمال
۷۱- «جهشی: روایتهایی از زندگی دانشمند شهید داریوش رضایینژاد» از نشر شهید کاظمی
۷۲- «مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان: ژئوتکنیک و مهندسی پی» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۷۳- «سرداران ایران زمین: جوانترین سردار: میرمهنا» از نشر امیرکبیر
۷۴- «روزی روزگاری ایران: تو سرزمین ایران را نخواهی دید» از نشر امیرکبیر
۷۵- «سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی» از نشر شهیدابراهیم هادی
۷۶- «حدیث زندگی: گزیده احادیث بحارالانوار» از نشر انقلاب اسلامی
۷۷- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای از گلستان و ملستان» از نشر امیرکبیر
۷۸- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای سندبادنامه و قابوسنامه» از نشر امیرکبیر
۷۹- «انسان و رسانه: تاملی در ماهیت تکنولوژیهای ارتباطی» از نشر شرکت انتشارات سوره مهر
۸۰- «آنا کارنینا» از نشر نیلوفر
۸۱- «شرح جامع قانون مدنی بر اساس: نظریات علمای برجسته حقوق، آراء شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات و مصوبات ...» از نشر ارشد
۸۲- «قبله کعبهزاد: هشتاد پرده از فضایل و ویژگیهای امیرالمومنین (ع) - جلد ۳» از دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه
۸۳- «ضاحیه» از نشر دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه
۸۴- «حدیث زندگی: گزیده احادیث خصال» از نشر انقلاب اسلامی
۸۵- «بیچهرگان» از نشر امیرکبیر
۸۶- «حقوق جزای عمومی» از نشر میزان
۸۷- «مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۸۸- «قصههای خوب برای بچههای خوب: قصههای مرزباننامه» از نشر امیرکبیر
۸۹- «آدمخواران» از نشر چشمه
۹۰- «خانوم ماه: روایتی از زن بدون هیچ پسوندی ...» از نشر به نشر وابسته به آستان قدس رضوی
۹۱- «سقوط» از نشر چشمه
۹۲- «قبله کعبهزاد: هشتاد پرده از فضایل و ویژگیهای امیرالمومنین (ع) - جلد ۲» از دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه
۹۳- «خونآورد: گفتگوی سیدعلیآقا خامنهای، مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی درباره قیام و انقلاب امام حسین (ع)» از نشر انقلاب اسلامی
۹۴- «مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمانها» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۹۵- «مواعظ البهجه: مجموعه فرمایشات حضرت آیتالله بهجت پیرامون "اخلاق و تهذیب نفس"» از نشر واژه پرداز اندیشه
۹۶- «سرداران ایران زمین: فقط یک نفر: باقرخان تنگستانی» از نشر امیرکبیر
۹۷- «مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی» از نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۹۸- «شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری» از نشر آریاداد
۹۹- «فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۶» از نشر اندیشه رفیع
۱۰۰- «گزیده احادیث مکارم الاخلاق» از نشر انقلاب اسلامی
