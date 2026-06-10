به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در مراسم آیین افتتاح کارگاه‌های رایانه‌ای مدارس سمپاد در مناطق کم‌برخوردار، با تشکر از بنیاد مستضعفان، فعالیت‌های این بنیاد را در حوزه‌های هوشمندسازی مدارس، مدرسه‌سازی، حمایت از مدارس مناطق محروم، آسیب‌های اجتماعی و اردوهای دانش‌آموزی را ستود.

وی با تأکید بر اینکه تنها راه دستیابی قشر محروم و مستضعف به برابری با سایر آحاد جامعه، آموزش است، گفت: از مسیر آموزش است که فرد می‌تواند کارآمد شود و به جامعه خدمت کند.

وی عدالت آموزشی را بالاترین، ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین نوع عدالت خواند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش به مدارس سمپاد اشاره کرد افزود: در حال حاضر ۷۵۰ مدرسه سمپاد در سراسر کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه پوشش این مدارس در مناطق محروم افزایش یافته است گفت: حدود ۲۰ درصد دانش‌آموزان مناطق محروم از دهک‌های یک تا چهار هستند که می توانند از این مدارس بهره مند شوند که قرار است این رقم ( ۲۰ درصد ) با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور افزایش یابد.

کاظمی مدارس سمپاد را تنها راه شتاب‌بخشی به دستیابی جمهوری اسلامی ایران به لبه‌های دانش و تکنولوژی و رقابتهای بین‌المللی دانست و افزود: دانش‌آموزان سمپاد بزرگترین پشتوانه حوزه علمیه کشور، دانشگاه‌های برجسته و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توافقنامه‌ای که با بنیاد مستضعفان برای هوشمندسازی بیش از ۵۰۰۰ مدرسه در سطح کشور منعقد شده، گفت: این برنامه به دلیل شرایط پیش‌آمده برای کشور اندکی متوقف شده است.

کاظمی افزود: با کمک رئیس جمهور و دغدغه‌هایی که ایشان در این حوزه داشتند، یک برنامه جامع برای هوشمندسازی مدارس تهیه شده و در هشت مدرسه در سطح کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است.

وی هدف‌گذاری وزارت آموزش و پرورش را در فاز اول، هوشمندسازی ۵۰ هزار کلاس درس در مدارس دولتی اعلام کرد و گفت: در این برنامه استانداردهای مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا برای کلاس‌های درس تأمین، معلمان آموزش کامل می‌بینند و ظرفیت‌های شبکه‌ای نیز ایجاد خواهد شد.

کاظمی به رویکرد هوشمندسازی در مدارس سمپاد مناطق محروم اشاره و ابراز امیدواری کرد: تمام مدارس سمپاد کشور به بالاترین سطح استانداردهای مورد نیاز در حوزه فناوری‌های نوین آموزشی دست یابند تا دانش‌آموزان از همان ابتدا در یک فضای تعاملی شبکه‌ای به آخرین دستاوردهای علمی سطح دنیا دسترسی داشته باشند و زمینه رشد، نوآوری و خلاقیت برای آنان فراهم شود.