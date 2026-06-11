اختلالات سلامت روان عامل شماره یک ناتوانی در سراسر جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دریافتند که نزدیک به ۱.۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۳ با یک اختلال سلامت روان زندگی می‌کردند- تقریباً دو برابر بیشتر از سال ۱۹۹۰.

«دامیان سانتومارو»، نویسنده ارشد و دانشیار مرکز تحقیقات سلامت روان کوئینزلند در استرالیا، گفت: «این روندهای رو به افزایش ممکن است منعکس کننده اثرات ماندگار استرس مرتبط با همه‌گیری و محرک‌های ساختاری بلندمدت‌تر مانند فقر، ناامنی، سوءاستفاده، خشونت و کاهش ارتباط اجتماعی باشد.»

این تجزیه و تحلیل جهانی داده‌های ۲۰۴ کشور را بررسی کرد و نشان داد که اضطراب و افسردگی از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته است.

میزان اختلال افسردگی حاد از سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که اختلالات اضطرابی بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است.

«آلیز فراری»، یکی از نویسندگان این مقاله از مرکز تحقیقات سلامت روان کوئینزلند، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که بار اختلالات روانی در بین افراد ۱۵ تا ۱۹ ساله به اوج خود می‌رسد، که یک دوره رشدی حیاتی است که می‌تواند مسیر تحصیل، اشتغال و روابط را شکل دهد.»

این مطالعه همچنین نشان داد که زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، احتمالاً به دلیل فشارهای مراقبتی، نابرابری جنسیتی و میزان بالاتر سوءاستفاده.

نویسندگان گفتند که رسیدگی به این بحران رو به رشد نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در مراقبت‌های سلامت روان، دسترسی گسترده‌تر به درمان و حمایت بهتر از جمعیت‌های در معرض خطر است.