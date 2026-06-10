به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس فرماندار دزفول ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیین گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزندش حجت الاسلام شهید امین عباس رشید، جمعه شب با حضور گسترده مردم و خانواده شهدا در حسینیه ثارالله دزفول برگزار خواهد شد.

وی ضمن تسلیت نخستین سالروز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه افزود: این آیین با حضور شخصیت‌های ملی و مدیحه سرایی شاعران و مداحان اهل بیت (ع) همراه خواهد بود.

سرپرست فرمانداری دزفول به تشکیل ستاد بزرگداشت سالروز شهادت سردار سپهبد رشید در این شهرستان و برگزاری چهار نشست در این راستا اشاره کرد و گفت: همچنین به همین مناسبت، اجتماع مردم دزفول پنجشنبه شب مقابل آستان متبرک سبزقبا(ع) برگزار خواهد شد و مردم دزفول با آرمان‌های رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی و ۱۲ روزه تجدید بیعت خواهند کرد.

وی افزود: همچنین اختتامیه جشنواره ملی روایت نویسی علمدار وطن نیز به همین مناسبت در روز پنجشنبه برگزار و از چهار جلد کتاب نیز رونمایی خواهد شد.

مرداس تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، دیوارنویسی، موشن‌گرافی، رونمایی از تندیس سردار سپهبد رشید و سنگ مزار، برگزاری همایش شب شعر، پخش زنده برنامه تلویزیونی ملت بیدارتر از شبکه خوزستان، برگزاری آیین گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه با محوریت سردار رشید در حسینیه ثارالله شهر صفی آباد در روز جمعه از دیگر برنامه‌های تدارک دیده به این مناسبت است.

وی افزود: امشب نیز اجتماع مردم بخش مرکزی در شهر امام و شهرک المهدی بخش سردشت با حضور نماینده ولی فقیه در استان خوزستان برگزار می‌شود؛ ۲۵ خردادماه نیز این آیین در شهرک خیبر برگزار خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: گروه جهادی متشکل از دوستان حجت الاسلام شهید امین عباس رشید به مدت دو روز در دزفول حضور خواهند داشت و اقدامات جهادی انجام خواهند داد.