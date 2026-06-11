سنگ مزار جدید «سردار شهید غلامعلی رشید» رونمایی و نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید» سردار پرآوازه اسلام و انقلاب و فرزندِ دزفول به همراه فرزند برومندش شهید امین عباس رشید، در حمله رژیم صهیونیستی به ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیکر سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و فرزندش «حجت الاسلام امین عباس رشید» روز ۹ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور چندین هزار نفر از مردم استان خوزستان در بقعه حضرت سبزقبا (ع) در دزفول به خاک سپرده شد.

شامگاه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، آشوبگران مسلح با هجوم به آستان سبزقبا به مزار سپهبد شهید غلامعلی رشید هتک حرمت کرده و آن را به آتش کشیدند.

امروز به مناسبت سالروز شهادت این سردار شهید و حجت الاسلام امین عباس رشید طی آیینی با حضور خانواده سردار رشید و جمعی از مسئولان شهرستان دزفول، سنگ مزار جدید این شهدای گرانقدر در حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) رونمایی و نصب شد.