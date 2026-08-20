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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

طرح جدید رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری

طرح جدید رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری

تشکیلات موسوم به وزارت مسکن رژیم صهیونیستی در ادامه طرح گسترش شهرک سازی در کرانه باختری، مناقصه‌ای برای ساخت ۱۲۳۴ واحد مسکونی در منطقه «ای۱» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه اسرائیلی موسوم به «صلح اکنون» اعلام کرد که وزارت مسکن رژیم اشغالگر در ادامه طرح گسترش شهرک سازی در کرانه باختری، مناقصه ای برای ساخت ۱۲۳۴ واحد مسکونی در منطقه «ای۱» منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، این گروه تاکید کرد: وزارت مسکن اسرائیل به جای مناقصه قبلی که در مجموع ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی را شامل می شد؛ مناقصه جداگانه‌ای برای ۱۲۳۴ واحد صادر کرده است.

گروه «صلح اکنون» افزود: حتی ساخت و ساز جزئی پروژه «ای۱» شمال و جنوب کرانه باختری رود اردن را به دو بخش مجزا تقسیم و قدس شرقی را از سایر مناطق جدا می کند.

در واکنش به این خبر، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت به نقل از یک دیپلمات غربی اعلام کرد: پروژه وزارت مسکن اسرائیل برای احداث واحدهای مسکونی جدید در منطقه « ای ۱» در شرق شهر قدس، می‌تواند کشورهای اروپایی را به تحریم اسرائیل ترغیب کند.

کد مطلب 6922107

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