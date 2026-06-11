توجه ویژه به خودروهای دوگانه راه کار اصلی کنترل مصرف بنزین

جلیل سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تولید و مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی پس از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: پیشنهادهایی در حوزه‌های مختلف ارائه شده که برخی از آن‌ها بسیار ساده و قابل اجراست. امروز شرایط کشور به سمتی رفته که همه باید همدلانه پای کار بیایند و از نظرات افراد صاحب‌نظر و باتجربه برای حل مسائل استفاده شود.

لزوم شکل‌گیری مدیریت‌های تخصصی و ایجاد مشوق‌ها

وی با بیان اینکه باید مدیریت‌های تخصصی در حوزه تولید، عرضه و مصرف سوخت شکل بگیرد، افزود: مسئولان مرتبط به خوبی از شرایط آگاه هستند و موضوع را دنبال می‌کنند، اما نکته کلیدی ایجاد بسته‌های تشویقی است. در این شرایط باید میان شهروندی که مصرف خود را بهینه مدیریت می‌کند و مصرف‌کننده پرمصرف، تمایز قائل شویم. قطعاً برای این موضوع راهکار وجود دارد و پیشنهادهای آن نیز قبلاً به دوستان داده شده است.

آغاز اصلاح مصرف از بدنه دولت و سازمان‌ها

سالاری مهم‌ترین گام در اصلاح الگوی مصرف را شروع از بخش دولتی و شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل و تأسیسات، مصرف‌کنندگان عمده هستند که بخش زیادی از آن‌ها در اختیار دولت و مجموعه‌های عمومی قرار دارد. وقتی ساختمان‌های اداری و سازمان‌ها الگوی مصرف را رعایت کنند، مردم نیز این رفتار را می‌بینند و به آن تأسی می‌جویند.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش با ذکر خاطره‌ای از دوران مدیریت خود گفت: زمانی که در مجموعه‌ای مشغول به کار بودم، همواره تنها یک چراغ در اتاقم روشن بود و این موضوع برای همه همکاران قابل مشاهده بود. همان زمان نیز تأکید می‌کردم که استفاده از تجهیزات اضافی ضرورتی ندارد. اگر سازمان‌ها مصرف خود را مدیریت کنند و مازاد ایجاد شود، می‌توانیم این اضافه را در شبکه مدیریت نماییم.

توسعه ناوگان دوگانه‌سوز با اهرم قیمتی و سیاست‌های تشویقی

سالاری در ادامه به راهکارهای ترغیب مردم برای تغییر سبد سوخت از بنزین به سی‌ان‌جی پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۴ تا ۵ میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور داریم. اگر سیاست تمایز قیمتی به درستی اعمال شود، این خود یک مشوق قوی برای مردم خواهد بود تا به سمت استفاده از سوخت پاک حرکت کنند.

وی با اشاره به تجربه سیاست‌های گذشته توضیح داد: همان‌طور که در مبحث کارت سوخت، میان کارت جایگاه و کارت شخصی تفاوت‌گذاری شد، می‌توان برای خودروهای دوگانه‌سوز نیز سیاست‌های تشویقی تعریف کرد. این خودروها باید از ظرفیت سی‌ان‌جی استفاده کنند و نباید صرفاً مصرف‌کننده بنزین باشند. قبلاً سهمیه بنزین خودروهای دوگانه‌سوز را نصف می‌کردیم. اگر با قیمت‌گذاری مناسب و حتی تأمین رایگان کیت و مخزن، شرایط تبدیل خودروها فراهم شود، قطعاً تعداد خودروهای دوگانه‌سوز افزایش یافته و سبد سوخت مصرفی کشور متعادل می‌شود.

ضرورت تصویب سیاست‌های بحران در برنامه‌های قانونی

سالاری در پایان با دعوت از تمامی صاحبان دانش و تجربه برای همفکری و همدلی جهت عبور از دوران دشوار کنونی، بر ضرورت نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی بحران تأکید کرد و گفت: توصیه می‌کنم سیاستی در برنامه‌های مصوب گنجانده شود که بر اساس آن، در صورت وقوع بحران‌های مشابه در آینده، کشور بتواند با سهولت و سرعت بیشتری مسائل را مدیریت و پشت سر بگذارد.