تولید معادل ۱۰۰ میلیون بشکه نفت‌ خام در فاز ۱۱ پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کیوان طریقتی مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اینکه از زمان آغاز تولید گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی تاکنون، برداشت روزانه از این فاز به حدود ۲۴ میلیون مترمکعب رسیده است، بیان کرد: این مقدار تولید، نقشی مهم در تأمین انرژی کشور، افزایش برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی و صیانت از منافع ملی داشته است.
وی افزود: همزمان با تداوم برنامه توسعه این فاز، عملیات جریاندهی اولیه و اسیدکاری یازدهمین حلقه چاه سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی هم با موفقیت پایان یافته است و این چاه پس از اتصال به سکوی بهرهبرداری، بهتدریج روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز غنی به ظرفیت برداشت از فاز ۱۱ این میدان مشترک اضافه میکند و برداشت روزانه گاز غنی این سکو را به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب میرساند.
مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه عملیاتی ماههای گذشته گفت: طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در جریان جنگ تحمیلی سوم، با وجود محدودیتهای عملیاتی، اختلال در مسیرهای لجستیکی و افزایش مخاطرههای فعالیت در خلیج فارس، تا آخرین زمان ممکن به عملیات حفاری ادامه داد.
طریقتی تأکید کرد: در همه مراحل فعالیت، رعایت دقیق الزامهای ایمنی، بهداشت و محیطزیست (اچاسئی) و اجرای دستورعملهای ابلاغی ازسوی مراجع ذیصلاح، در اولویت تصمیمگیریها و اقدامهای اجرایی قرار داشت و همین رویکرد سبب شد ضمن حفظ سلامت سرمایه انسانی، از تجهیزات و تأسیسات پروژه نیز بهخوبی صیانت شود.
وی با قدردانی از تلاش متخصصان این طرح افزود: کارکنان عملیاتی، متخصصان و نیروهای پشتیبانی پروژه در این دوره با تعهد و مسئولیتپذیری بالا، آمادگی عملیاتی طرح را حفظ و زمینه لازم را برای ازسرگیری سریع فعالیتها در شرایط ایمن و پایدار فراهم کردند؛ رویکردی که گامی مهم در مسیر پایداری تولید گاز بهویژه در ماههای پیشرو به شمار میرود.
براساس این گزارش، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بهعنوان آخرین طرح از فازهای ۲۴گانه این میدان مشترک، در قالب الگوی تازه قراردادهای نفتی (IPC) واگذار شده است.
توسعه این فاز مرزی از ابتدای دولت چهاردهم با شتاب بیشتری دنبال شد؛ بهگونهای که برداشت روزانه گاز از حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در پایان مرداد ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴ میلیون مترمکعب در دیماه ۱۴۰۴ رسید که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
برداشت روزانه گاز غنی سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با بهرهبرداری از یازدهمین چاه این فاز، به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب میرسد.
نظر شما