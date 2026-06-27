توسعه فاز دوم میدان نفتی آذر کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، کیوان یاراحمدی با بیان اینکه فاز دوم توسعه و بهرهبرداری از میدان آذر، از آذر پارسال تنفیذ و به پیمانکار ابلاغ شده است، گفت: برنامه و بودجه سال ۲۰۲۶ برای پیشبرد اهداف پروژه به تصویب رسیده است.
وی افزود: همه مدارک، ازجمله دستورعمل برونسپاری (Contracting Strategy)، ساختار شکست کار (WBS)، ساختار شکست هزینه (CBS)، نمودار حسابها، دستورعمل اندازهگیری پیشرفت فیزیکی (S-Curve) و نمودار سازمانی در حال تدوین نهایی یا بررسیهای کارشناسی هستند.
مجری طرح توسعه میدان آذر در تشریح وضعیت عملیاتی طرح، بیان کرد: مقدمات استقرار دکل و آغاز عملیات حفاری نخستین چاه فاز دوم در چارچوب ۱۳ بسته کاری در مسیر مناقصهها قرار دارد که بخشی از آنها تعیینتکلیف شده و بخش دیگر درحال نهاییشدن هستند.
یاراحمدی درباره وضع تأمین تجهیزات مورد نیاز گفت: بخشی از تجهیزات حفاری سفارشگذاری، تحویل و بخشی ساخته شده و آماده حمل به کشور و ترخیص از مبادی گمرکی است.
وی از سفارشگذاری دو مجموعه پمپ الکتریکی درونچاهی (ESP) خبر داد که نشستهای فنی و بازرسی (PIM) آنها برگزار شده است و طبق تعهدات، قبل از پایان سال جاری ساخته و تحویل داده میشوند.
مجری طرح توسعه میدان آذر، هدف نهایی از این اقدامها را افزایش برداشت از میدان مشترک آذر خواند و گفت: برنامهریزی برای نصب دو مجموعه پمپ درونچاهی (ESP) و استقرار یک مجموعه پمپ سرچاهی (MOS) اضافی در دستور کار است که با اجرای آن، تولید میدان تا پایان امسال از حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ بشکه کنونی به ۲۲ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
یاراحمدی در عین حال نسبت به چالشهای پیشروی این پروژه نیز هشدار داد و افزود: شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، فرایند بارگیری و حمل کالاهای خارجی را با تأخیر روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: استمرار فضای بینالمللی و حوادث قهری (فورسماژور) نیز سبب کندی در روند مناقصهها و فعالیتهای توسعهای شده و افزونبراین، طولانیشدن فرایندهای تصویبخواهی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC)، بر پیچیدگیهای اجرای این پروژه راهبردی افزوده است.
مجری طرح توسعه میدان آذر با تأکید بر اینکه مدیریت طرح با وجود این موانع، تلاش خود را برای بهحداقلرساندن تأخیرها و دستیابی به اهداف تولیدی به کار گرفته است، تصریح کرد: میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در استان ایلام و در امتداد خط مرزی ایران و عراق واقع شده است که حدود یکسوم ذخایر آن در ایران و مابقی در کشور همسایه قرار دارد و دارای یکی از دشوارترین و پیچیدهترین ساختارهای زمینشناسی در منطقه است.
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