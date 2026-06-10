پور احمدی: هرمزگان نخستین مقصد طرح «فراتهران» در سال ۱۴۰۵ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پور احمدی در دیدار صمیمانه با هنرمندان جزیره هرمز با ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهالی فرهنگ و هنر استان از انتخاب هرمزگان به عنوان نخستین مقصد طرح «فراتهران» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی جزیره هرمز، اظهار کرد: هرمز امروز نه تنها در سطح کشور بلکه در منطقه و جهان از جایگاهی ویژه برخوردار است و به نمادی از فرهنگ، هویت، اقتدار و مقاومت ایران تبدیل شده است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هرمزگان و به ویژه جزیره هرمز از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پور احمدی با بیان اینکه صندوق اعتباری هنر در قالب طرح «فراتهران» حضور میدانی در استان‌ها را دنبال می‌کند، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، توسعه عدالت فرهنگی و ارائه خدمات سریع‌تر و بی‌واسطه‌تر به فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در سراسر کشور است.

وی ادامه داد: این طرح از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و تاکنون در قالب هشت سفر استانی به اجرا درآمده است. تجربه این سفرها نشان داده که حضور مستقیم در میان هنرمندان، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و نیازهای آنان را فراهم می‌کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر همچنین با اشاره به نگاه ویژه این مجموعه به حوزه ایثار، شهادت و مقاومت، گفت: در این سفر توجه خاصی به شهرستان میناب و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان هنری منطقه شده است.

در این نشست هنرمندان هرمزگانی نیز به بیان دغدغه‌ها و مطالبات صنفی، رفاهی و حرفه‌ای خود پرداختند و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر دستور پیگیری درخواست‌های مطرح شده را صادر کرد.

گفتنی است، در جریان این سفر دو روزه چهار تیم از مدیران صندوق اعتباری هنر به شهرستان‌های مختلف هرمزگان اعزام شده‌اند تا از نزدیک مسائل و مشکلات اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان را بررسی کنند.