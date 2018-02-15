خبرنگاران با معرفی صندوق اعتباری هنر بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سمساری ظهر امروز پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمه اصحاب رسانه آذربایجان شرقی گفت: ٦٧٥ هزار بیمه شده اصلی و بیش از دو میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش تأمین اجتماعی استان قرار دارند و می توان گفت بیش از ٥٣ درصد جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی در همین راستا تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان را بالغ بر ١٦١ هزار نفر دانست و گفت: طی ١٠ ماهه نخست سال جاری ١٦٤٤ میلیارد تومان از بابت تعهدات بلند مدت و در قالب حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در استان پرداخت شده است.

سپس تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری استان را ١٢هزار نفر اعلام کرد و گفت: میزان پرداختی از بابت مقرری به دریافت کنندگان بیکاری، طی این دوره ١٤١ میلیارد تومان بوده است.

سمساری در ادامه با تکیه بر کاهش ضریب پشتیبانی یعنی نسبت تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران، بازنشستگی های پیش از موعد و رکود اقتصادی حاکم بر کشور را از مهم ترین چالش های پیش روی سازمان دانست و افزود: با نظر به تغییرات ساختاری جمعیت، روند رو به پیری آن و نیز اعمال قوانین بازنشستگی های پیش از موعد، تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یافته، و از تعداد بیمه شدگان پیشی گرفته است و این امر موجب بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان شده است.

حق بیمه منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی است

مدیر کل تأمین اجتماعی استان در این راستا با بیان اینکه حق بیمه، منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی است، ادامه داد: حق بیمه، عمده ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی است و تحقق آن، تضمین کننده رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

وی در این خصوص، مطالبات کارگاه های تحت پوشش استان را بالغ بر ٥٢٩ میلیارد تومان خواند و از تسهیلات سازمان تأمین اجتماعی در جهت تقسیط بلند مدت مطالبات خبر داد و گفت: این امر می تواند بر بهبود فضای کسب و کار مطلوب و رونق اشتغال سازمان تأمین اجتماعی تأثیر گذار باشد.

وی تسهیل در بازرسی از دفاتر قانونی، تسهیل صدور مفاصا حساب جهت تمدید کارت بازرگانی و بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، در جهت برطرف سازی موانع تولید کارگاه های تحت پوشش و تداوم آن ها را از دیگر عملکردهای این سازمان برشمرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی در افق برنامه ١٤٠٤، سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگوئی خواهد بود.

سمساری با اظهار بر اینکه تأمین اجتماعی استان با بهره مندی از فرآیندهای هوشمند، نسبت به ارائه خدمات کیفی و به هنگام به ذی نفعان اقدام می کند، متذکر شد: ارائه خدمات غیرحضوری سازمان در طول سال های اخیر، نقطه عطفی بر نحوه ارائه خدمات این سازمان می باشد.

وی در همین راستا ارائه لیست حق بیمه، ابلاغ احکام مطالباتی، صدور برگ پرداخت حق بیمه، مشاهده سوابق بیمه شدگان، مشاهده احکام و فیش حقوقی مستمری بگیران و بازرسی هوشمند را از مهم ترین فعالیت های اینترنتی این سازمان برشمرد و گفت: برون سپاری، گامی در جهت کیفی سازی خدمات ماست و در این زمینه، سال گذشته، دو کارگزاری در محدوده شعبه شش تبریز و مرند آغاز به فعالیت کرده است و برون سپاری فعالیت های میدانی و خدمات مرتبط با مشتری به کارگزاری های رسمی بر کیفی سازی خدمات شعب تابعه تأثیر گذار بوده، و در آینده نزدیک با ایجاد کارگزاری رسمی تأمین اجتماعی در شهرستان های مراغه، میانه، بناب و اهر تعداد کارگزاری های استان به ١٢ باب خواهد رسید.

اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب تأمین اجتماعی

مدیر کل تأمین اجتماعی استان اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب تأمین اجتماعی را اقدامی دیگر در جهت توانمند سازی کارکنان و تسهیل امور مخاطبین دانست و گفت: در قالب این طرح بیش از ٥٠ درصد از فرآیندهای حوزه مشتریان و ارائه خدمات به آنان در قالب پیشخوان عرضه خواهد شد و این امر موجب صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعه کنندگان و نیز ارتقای بهره وری کارکنان خواهد شد.

وی در همین راستا حذف فرآیندهای زائد، ادغام فرآیندهای مشابه، خدمت رسانی مطلوب و مدیریت زمان، غنی سازی شغلی و بهینه سازی منابع و مصارف سازمان را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت کشوری از شعبه شش تبریز کلید خورده است و در حال حاضر در شعبه سه تبریز، اسکو، میانه و اهر اجرا می شود.

سمساری با اظهار بر اینکه هنرمندان و نویسندگان با معرفی صندوق اعتباری هنرمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند، ادامه داد: محدودیتی در جذب بیمه شدگان نداریم و در صورت صدور معرفی نامه از جانب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید صندوق اعتباری هنرمندان؛ نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران می توانند از معافیت های مشمول حق بیمه بهره مند شوند و بر اساس توافق بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت ارشاد، در صورت احراز شرایط و اخذ معرفی نامه، متقاضیان می توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرارگیرند.

تمام قالی بافان می توانند تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند

وی در پاسخ به خبرنگاران در خصوص چگونگی روند بیمه ای بیمه شدگان استان ابراز داشت: متأسفانه از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ روند رو به کاهش داشته ایم، اما خوشبختانه از مهر ماه به بعد ۲ هزار نفر به تعداد بیمه شدگان این سازمان اضافه شده است و یک روند رو به افزایش داریم و این می تواند نشان از رونق کسب و کار در استان باشد و امیدواریم بعد از عید نیز شاهد رونق فضای کسب و کار و افزایش تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی باشیم.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان در پاسخ به بود یا نبود تعهدات معوقه اظهار داشت: بدهی کارگاه ها ناشی از رکود اقتصادی و بحران مالی ناشی از آن است و کاملاً وابسته به وضعیت اقتصادی می باشد و در این راستا ما به کلیه تعهدات خود عمل کرده ایم و تعهد معوقه نداریم و با ایجاد فضای تعاملی با سایر نهادها و اداره ها توانسته ایم منابع مالی خود را تا حدودی تأمین کنیم و خوشبختانه در مقابل انباشت بدهی کارگاه های تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی نیز با ارایه تسهیلات و تقسیط آن ها خواسته ایم در برطرف سازی مشکلات بیمه ای شان همراه آن ها باشیم و به هیچ عنوان کارگاهی نداریم که خدمات بیمه شدگان آن موکول به تسویه بدهی بیمه ای کارفرمای آن کارگاه یا ندادن خدمات به بیمه شدگان آن باشد.

سمساری در پایان در پاسخ به بود یا نبود ریزش در بیمه قالی بافان نیز متذکر شد: ریزش چندانی نداشته است و قطع بیمه قالی بافان منوط به گزارش بازرسی سه نفره است و از سال ۹۴ به بعد بازرسی و بررسی وضعیت بیمه ای آنان توسط اتحادیه مربوطه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تأمین اجتماعی انجام می شود هم اکنون نیز تمام قالی بافان می توانند تحت پوشش صندوق بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.