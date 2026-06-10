هشدار اورژانس استان تهران برای گرمازدگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، با افزایش دمای هوا، اورژانس استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای درباره خطرات گرمازدگی هشدار داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه، از بروز عوارض ناشی از گرمای شدید جلوگیری کنند.

بر اساس توصیه‌های اورژانس، سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کسانی که فعالیت‌های سنگین در فضای باز انجام می‌دهند، بیش از دیگران در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند.

علائم هشدار گرمازدگی را جدی بگیرید

اورژانس استان تهران اعلام کرد سردرد، سرگیجه، منگی، اختلالات عصبی و مغزی، تعریق شدید، ضعف، افزایش ضربان قلب، واکنش‌های پوستی و تنفسی، اختلالات گوارشی، حالت تهوع و افت یا افزایش فشار خون از جمله نشانه‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

در صورت مشاهده این علائم، اقدام سریع می‌تواند از تشدید وضعیت بیمار جلوگیری کند.

توصیه‌های فوری هنگام گرمازدگی

اورژانس تهران توصیه کرده است در مواجهه با فرد گرمازده، ابتدا او را به محل خنک منتقل کرده و لباس‌های اضافی را خارج کنید. همچنین باید بدن فرد با روش‌های مناسب خنک شود.

بر اساس این توصیه‌ها، استفاده از کمپرس سرد، خنک کردن تدریجی بدن و کمک به کاهش دمای بدن از اقدامات اولیه محسوب می‌شود.

در شرایط اضطراری با ۱۱۵ تماس بگیرید

اورژانس استان تهران تأکید کرده است در صورتی که فرد دچار کاهش سطح هوشیاری، بیهوشی یا علائم شدید گرمازدگی شد، باید فوراً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته شود و از اقدامات خودسرانه مانند دادن خوراکی یا نوشیدنی به فرد بیهوش خودداری شود.

همچنین کارشناسان اورژانس تأکید کرده‌اند پیشگیری، مهم‌ترین راه مقابله با گرمازدگی است؛ از جمله مصرف کافی مایعات، پرهیز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آفتاب و کاهش فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز.