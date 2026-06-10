به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام با اشاره به رویکرد جدی این ادارهکل برای تقویت اقتصاد هنرمندان بومی، از نفوذ گسترده صنایعدستی ایلام به بازارهای کشور عراق خبر داد و گفت: با برگزاری ۴۶ نمایشگاه صنایعدستی در کشور همسایه و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با استانهای عراقی از جمله بغداد، بستری پایدار برای عرضه و صادرات محصولات هنری ایلامیان فراهم شده است.
شریفی در خصوص وضعیت اشتغال در این حوزه تصریح کرد: هماکنون ۳۰ هزار نفر در استان ایلام در بخش صنایعدستی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: برای تداوم این مسیر و حمایت از تولیدکنندگان، تسهیلات ویژهای از محل تبصرههای ۱۸ و ۱۵ و همچنین منابع مشاغل خانگی در اختیار هنرمندان قرار گرفته است تا چرخ تولید با قدرت بیشتری به حرکت درآید.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام، ایام اربعین را فرصتی طلایی برای هنرمندان صنایعدستی دانست و با اشاره به فروش ۸ میلیارد تومانی محصولات در سال گذشته، اظهار داشت: برنامهریزیهای لازم برای افزایش این رقم در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
وی خواستار همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی برای اختصاص فضاهای نمایشگاهی مناسبتر در مسیر زائران شد تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را با سهولت بیشتری عرضه کنند.
شریفی ایجاد نمایشگاههای دائمی را لازمه ثبات اقتصادی و ماندگاری هنرمندان در عرصه تولید دانست و خاطرنشان کرد: با تداوم حمایتهای دستگاههای اجرایی و همکاری نزدیک با نمایندگی وزارت امور خارجه، استان ایلام این ظرفیت را دارد که به هاب اصلی صادرات صنایعدستی به کشورهای منطقه تبدیل شود.
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