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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

یازدهمین نشست سفرنامه خوانی در مشهد برگزار شد

یازدهمین نشست سفرنامه خوانی در مشهد برگزار شد

مشهد - در یازدهمین نشست سفرنامه خوانی رضا سلیمان نوری، مشهد پژوه به معرفی سفرنامه «یادداشت های سفر مشهد» به قلم امیرحسین مسعودی خراسانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمان نوری ظهر سه شنبه در یازدهمین نشست سفرنامه خوانی که در مرکز اسناد و کتابخانه شرق مشهد برگزار شد گفت: امیرحسین مسعودی خراسانی متولد ۱۲۹۹ است و سفرنامه «یادداشت‌های سفرمشهد» را مرداد ماه ۱۳۲۰ به رشته تحریر در آورده است، نویسنده کمتر از یک‌ماه قبل از حادثه اشغال مشهد توسط ارتش شوروی، به مشهد باز می‌گردد، جنگ ۳ شهریور ۱۳۲۰ شروع شد و اشغال مشهد ۹ شهریور ۱۳۲۰ بود.

وی افزود: بخش‌هایی از این کتاب شامل لحظه‌نگاری است و توصیفات بسیار خوبی از فضای مشهد قدیم نظیر خیابان ارگ و سینماهایش، بالاخیابان، بازار سرشور، کوهسنگی، میدان مجسمه، کارخانه قند و بسیاری از محلات مشهد و همچنین معرفی بخش‌های خانه‌های قدیمی مشهد دارد. او چند صفحه آخر این اثر را ۵ سال بعد از اتمام کتاب می نویسد.

سلیمان نوری بیان کرد: او پسرِ میرزا محمدحسین خان سالار موید، سناتور ایرانی و نماینده دور اول مجلس شورای ملی مشهد است که بعدها نام مسعودی خراسانی را برگزید، او از مالکان بزرگ خراسان بود و آن‌طور که خودش نقل می کند به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی وقت سال ۱۳۰۷ به تهران مهاجرت می‌کند و با توجه به توانایی بالایش در حوزه زبان، ترجمه فارسی و بعد انگلیسی را با اشعار لامارتین، ادگار آلن پو و ویکتور هوگو آغاز می‌کند که از اولین ترجمه ها به فارسی بودند.

این نویسنده و مشهدپژوه گفت: او هم‌زمان در دوره ای مشق روزنامه نگاری می‌کند که این فعالیت‌اش به سردبیری یک هفته‌نامه می‌انجامد، او سال ۱۳۲۹ به لندن می رود و مدتی به عنوان همکار ادبی BBC فعالیت می کند و ابتدای دهه ۱۳۳۰ به ایران بر می‌گردد و با سازمان برنامه و چند مجله همکاری می‌کند.

سلیمان نوری بیان کرد: امیرحسین مسعودی خراسانی در دوره‌ای که در تهران بود یعنی بین سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۳ با نشریه افکار ایران همکاری می‌کند و وقتی به مشهد باز می‌گردد با یکی از ضمایم هفتگی روزنامه آفتاب شرق همکاری می‌کند. در دهه ۱۳۴۰ «آفتاب شرق» و «خراسان» دو روزنامه مطرح بودند و برای جذب مخاطب ضمایم مختلف زدند، نظیر هفته‌نامه بانوان.

وی افزود: او ۲ داستان بلند دارد، یکی «عشق زوایت به قلم خودش» و دوم «سوغات نیشابور» و یک سفرنامه که امروز مشغول مرور همین سفرنامه هستیم، او اواخر عمرش را مقیم پاریس می شود و شعرهای نو انگلیسی می سراید که امیدواریم به زودی چاپ شوند. او در نهایت سال ۱۳۵۳ رخت از این جهان بربست.

این نشست با سخنرانی نسرین مسعودی خراسانی و خوانش بخش هایی از کتابِ «یادداشت های سفر مشهد» به قلم امیرحسین مسعودی خراسانی همراه بود.

کد مطلب 6856474

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