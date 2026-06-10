یازدهمین نشست سفرنامه خوانی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمان نوری ظهر سه شنبه در یازدهمین نشست سفرنامه خوانی که در مرکز اسناد و کتابخانه شرق مشهد برگزار شد گفت: امیرحسین مسعودی خراسانی متولد ۱۲۹۹ است و سفرنامه «یادداشت‌های سفرمشهد» را مرداد ماه ۱۳۲۰ به رشته تحریر در آورده است، نویسنده کمتر از یک‌ماه قبل از حادثه اشغال مشهد توسط ارتش شوروی، به مشهد باز می‌گردد، جنگ ۳ شهریور ۱۳۲۰ شروع شد و اشغال مشهد ۹ شهریور ۱۳۲۰ بود.

وی افزود: بخش‌هایی از این کتاب شامل لحظه‌نگاری است و توصیفات بسیار خوبی از فضای مشهد قدیم نظیر خیابان ارگ و سینماهایش، بالاخیابان، بازار سرشور، کوهسنگی، میدان مجسمه، کارخانه قند و بسیاری از محلات مشهد و همچنین معرفی بخش‌های خانه‌های قدیمی مشهد دارد. او چند صفحه آخر این اثر را ۵ سال بعد از اتمام کتاب می نویسد.

سلیمان نوری بیان کرد: او پسرِ میرزا محمدحسین خان سالار موید، سناتور ایرانی و نماینده دور اول مجلس شورای ملی مشهد است که بعدها نام مسعودی خراسانی را برگزید، او از مالکان بزرگ خراسان بود و آن‌طور که خودش نقل می کند به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی وقت سال ۱۳۰۷ به تهران مهاجرت می‌کند و با توجه به توانایی بالایش در حوزه زبان، ترجمه فارسی و بعد انگلیسی را با اشعار لامارتین، ادگار آلن پو و ویکتور هوگو آغاز می‌کند که از اولین ترجمه ها به فارسی بودند.

این نویسنده و مشهدپژوه گفت: او هم‌زمان در دوره ای مشق روزنامه نگاری می‌کند که این فعالیت‌اش به سردبیری یک هفته‌نامه می‌انجامد، او سال ۱۳۲۹ به لندن می رود و مدتی به عنوان همکار ادبی BBC فعالیت می کند و ابتدای دهه ۱۳۳۰ به ایران بر می‌گردد و با سازمان برنامه و چند مجله همکاری می‌کند.

سلیمان نوری بیان کرد: امیرحسین مسعودی خراسانی در دوره‌ای که در تهران بود یعنی بین سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۳ با نشریه افکار ایران همکاری می‌کند و وقتی به مشهد باز می‌گردد با یکی از ضمایم هفتگی روزنامه آفتاب شرق همکاری می‌کند. در دهه ۱۳۴۰ «آفتاب شرق» و «خراسان» دو روزنامه مطرح بودند و برای جذب مخاطب ضمایم مختلف زدند، نظیر هفته‌نامه بانوان.

وی افزود: او ۲ داستان بلند دارد، یکی «عشق زوایت به قلم خودش» و دوم «سوغات نیشابور» و یک سفرنامه که امروز مشغول مرور همین سفرنامه هستیم، او اواخر عمرش را مقیم پاریس می شود و شعرهای نو انگلیسی می سراید که امیدواریم به زودی چاپ شوند. او در نهایت سال ۱۳۵۳ رخت از این جهان بربست.

این نشست با سخنرانی نسرین مسعودی خراسانی و خوانش بخش هایی از کتابِ «یادداشت های سفر مشهد» به قلم امیرحسین مسعودی خراسانی همراه بود.