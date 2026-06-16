به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن محمدزاده اظهار کرد: سازمان سینمایی پیش از این با پخش بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در سینماهای کشور مشروط بر تایید شورای تامین هر استان موافقت کرد، در این راستا روز گذشته شورای تامین خراسان رضوی با پخش بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در همه سینماهای استان موافقت کرد.

مدیر گروه سینمایی و سمعی - بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: با این حال صبح امروز فقط پنج سینما در مشهد بازی ایران و نیوزلند را به نمایش گذاشتند که همه بلیت‌های این بازی به فروش رفت و با وجود اینکه بازی ساعت چهار صبح پخش شد، مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

وی گفت: در مشهد پردیس‌های سینمایی هویزه، سیمرغ، مهر کوهسنگی، برفی، پارک بازار، ملل و سایر سینماهای استان نسبت به نمایش بازی‌های جام جهانی فوتبال اعلام آمادگی کردند و فقط ۲ سینمای آفریقا و پردیس سینمایی اطلس تمایلی برای نمایش این بازی ها نشان ندادند.

محمدزاده افزود: هر سینما موظف است یک سالن خود را به پخش بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اختصاص دهد و باقی سالن‌ها باید به پخش فیلم اختصاص یابد.