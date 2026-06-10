به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار کرد: جلسات کارگروه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان به صورت منظم برگزار می‌شود و خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از روزهای طولانی آفتابی و نبود ریزگردهای گسترده، یکی از مستعدترین استان‌های کشور در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

وی با تأکید بر ضرورت آغاز استفاده از انرژی‌های پاک از دستگاه‌های اجرایی افزود: همیشه گفته‌ام «رطب خورده کی منع رطب کند» بنابراین ابتدا باید از مجموعه‌های دولتی خودمان شروع کنیم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: زمانی که به استانداری آمدم، این مجموعه پنل خورشیدی نداشت اما امروز نیروگاه خورشیدی استانداری افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

هاشمی با اشاره به اجرای طرح نصب پنل خورشیدی در ادارات استان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۸۸ اداره کل در استان فعالیت دارند که تاکنون بیش از ۷۰ اداره از پنل خورشیدی استفاده کرده‌اند و تنها ۱۸ اداره باقی مانده که مکلف هستند تا پایان سال ۱۴۰۵ نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند.

وی این اقدام را از دستورات رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌هایی که تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند موظف به اجرای این طرح هستند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد تولید برق خورشیدی در استان افزود: تاکنون ۱۴۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسیده که تنها هفته گذشته نیز ۱۰ مگاوات نیروگاه در دیهوک افتتاح شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: پیش از آغاز به کار دولت، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان حدود ۲۰ مگاوات بود اما اکنون این رقم به بیش از ۱۴۴ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این حوزه است.

وی با بیان اینکه برای حدود ۲ هزار و ۷۹۸ مگاوات پروژه خورشیدی در استان پروانه صادر شده است، تصریح کرد: همچنین برای حدود ۸۵۰ مگاوات قرارداد منعقد شده و بخشی از این طرح‌ها وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، ۱۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در خراسان جنوبی گفت: پیک مصرف برق استان در سال گذشته حدود ۳۷۰ مگاوات بوده اما میزان تولید برق در استان به بیش از ۵۴۰ مگاوات رسیده و امروز خراسان جنوبی جزو استان‌های موفق کشور در تولید مازاد برق محسوب می‌شود.

وی یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قالب شرکت‌های تعاونی دانست و افزود: تاکنون بیش از ۲۵ شرکت تعاونی نیروگاه خورشیدی در استان شکل گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی می‌تواند منبع درآمد خوبی برای خانواده‌ها باشد؛ همان‌گونه که کمیته امداد و بهزیستی با اجرای پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام منازل مددجویان، زمینه درآمدزایی آنان را فراهم کرده‌اند.

هاشمی گفت: حتی در مجموعه استانداری نیز ایجاد شرکت تعاونی برای احداث نیروگاه خورشیدی کارکنان در دستور کار قرار گرفته و زمین مورد نیاز آن نیز پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین برق، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای مردم استان باشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس در استان خبر داد و بیان کرد: تاکنون سرمایه‌گذارانی از عمان، امارات، آلمان، آفریقای جنوبی و همچنین ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد استان شده‌اند.

هاشمی افزود: در کنار این کشورها، از سرمایه‌گذاران چینی نیز دعوت شده و هم‌اکنون حدود هفت سرمایه‌گذار در پروژه‌های بزرگ خورشیدی استان فعالیت می‌کنند.

وی گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در مقیاس‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ و ۶۰ مگاواتی در حال اجراست و می‌تواند آینده روشنی را برای خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رقم بزند.