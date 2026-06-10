به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر چهارشنبه در نشست مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: انتظار داشتم، برخی دغدغه‌ها و مطالبات حوزه روابط عمومی نیز مطرح شود، اما از آنجا که بسیاری از عزیزان از بیان آنها چشم‌پوشی کردند، لازم می‌دانم به نمایندگی از این جمع، برخی مسائل را مطرح کنم.

وی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در ساختار اداری دستگاه‌ها افزود: یکی از موضوعات مهم، توجه به جایگاه سازمانی روابط عمومی‌ها است. در بسیاری از دستگاه‌ها همچنان محدودیت‌هایی در ساختار اداری و تعریف جایگاه حقوقی روابط عمومی وجود دارد و لازم است این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد تا این حوزه بتواند نقش خود را به شکل مؤثرتری ایفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: از دیگر دغدغه‌های مطرح شده، کمبود تجهیزات و امکانات مورد نیاز روابط عمومی‌ها است. در شرایطی که سرعت انتقال اطلاعات و تولید محتوا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، تأمین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای فعالیت حرفه‌ای روابط عمومی‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر مدیران دستگاه‌های اجرایی به حوزه روابط عمومی تأکید کرد و گفت: روابط عمومی‌ها ویترین و صدای سازمان‌ها هستند و باید نگاه ویژه و احترام متناسب با مسئولیت‌های این حوزه در مجموعه‌های اداری وجود داشته باشد.

جهانیان با اشاره به فضای رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها تصریح کرد: امروز برخی رسانه‌ها و جریان‌های خبری تلاش می‌کنند خدمات و اقدامات مسئولان و دستگاه‌های اجرایی را نادیده گرفته یا حتی تخریب کنند. البته نگاه ما این است که بسیاری از این موارد ناشی از بی‌اطلاعی است و باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، این خلأ را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه روابط عمومی‌ها تنها انتشار خبر نیست، بلکه باید روایتگر خدماتی باشند که در دستگاه‌های مختلف اجرایی، نظامی، انتظامی و خدماتی برای مردم انجام می‌شود. این خدمات قائم به شخص نیست و حاصل تلاش مجموعه‌ای از کارکنان و مدیران در بخش‌های مختلف است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: روایت خدمت باید به یک پویش فراگیر در استان تبدیل شود و روابط عمومی‌ها در خط مقدم این مأموریت قرار دارند. هر اندازه بتوانیم دستاوردها و خدمات نظام و دولت را به درستی برای مردم تبیین کنیم، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.



وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان روابط عمومی‌ها، رسانه‌ها و مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: با همکاری و همدلی می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای اطلاع‌رسانی مؤثرتر و انعکاس بهتر خدمات به مردم به کار گرفت.