به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان در نشست شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تأمین همزمان سلامت و امنیت مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان ضروری است.
وی افزود: این درحالیاست که مدیریت این دوگانه دشوار بوده اما با تدابیر دولت و مجلس در حال انجام و پیگیری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به سفر استانی و نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان مرکزی تصریح کرد: مسائل و مشکلات بخشهای مختلف از جمله صنایع، حوزه مواد غذایی و سایر بخشهای تولیدی مطرح شد و برای هر یک، راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: سیاست کلان کشور ارتقای سطح استاندارد در تمامی تولیدات داخلی است تا زمینه حضور مؤثرتر و قدرتمندتر در بازارهای بینالمللی فراهم شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: تحقق این هدف میتواند به تقویت جایگاه اقتصادی کشور و افزایش توان رقابتپذیری تولیدات ایرانی در عرصه جهانی منجر شود.
جمالیان افزود: تقویت نظام استاندارد و نظارتهای کیفی میتواند ضمن ارتقای اعتماد عمومی، مسیر توسعه پایدار تولید و گسترش صادرات غیرنفتی را هموار کند.
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