انصاری: ارتقای کیفیت کالا و خدمات واردات و صادرات اولویت اقدامات است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: ساماندهی مصالح ساختمانی در اولویت برنامههای سازمان ملی استاندارد قرار دارد و با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت ساختوساز دنبال میشود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ارتقای کیفیت کالا و خدمات، ضامن توسعه پایدار بوده و موجب افزایش طول عمر، بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینههای اجتماعی میشود.
وی افزود: کیفیت کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی از مهمترین مأموریتهای سازمان ملی استاندارد است و در صورت ارتقای سطح کیفی کالا و خدمات، میتوان آثار ملموسی در بهبود شاخصهای زندگی مردم مشاهده کرد.
انصاری با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه مصالح ساختمانی در استان مرکزی تصریح کرد: حل مسائل مرتبط با استاندارد بتن، سنگدانهها و اصلاح پروانههای بهرهبرداری قدیمی در استان مرکزی قابل انجام است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این تجربه قابل تعمیم به سایر استانهاست اما با این حال حوزه خدمات نیازمند اقدامات جدیتر است.
انصاری تاکید کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد هیچیک از هتلها، مهدهای کودک و خانههای سالمندان مورد ارزیابی، بهطور کامل منطبق با استانداردهای مربوطه نیستند.
وی افزود: این مسئله در سطح کشور وجود دارد و از میان ۲۵۰۰ هتل و هتلآپارتمان تنها حدود ۱۶ واحد موفق به اخذ پروانه استاندارد شدهاند و از میان ۱۴ هزار مهد کودک و مرکز پیشدبستانی، تاکنون هیچ مرکزی موفق به دریافت این پروانه نشده است.
استان مرکزی ظرفیت تبدیل شدن به قطب آزمایشگاهی کشور را دارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در تدوین مقررات فنی گفت: سازمان ملی استاندارد در حوزه ارزیابی ریسک و نظارت عالیه فعالیت میکند و تدوین مقررات فنی باید توسط دستگاههای تخصصی انجام شود.
وی با اشاره به موضوع مصالح ساختمانی افزود: اخیراً وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبهای خواستار ورود وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد به ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی شدهاند.
انصاری تصریح کرد: نظارت بر بازار و کنترلهای مصرف نیز بر عهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی است، اما سازمان ملی استاندارد نیز حضور فعال در این حوزه خواهد داشت.
وی با اشاره به نهضت نان کامل در استان مرکزی گفت: این طرح اقدامی ارزشمند و قابل تعمیم در سطح ملی است و پیشنهاد تدوین استاندارد پخت نان کامل در صورت ارائه مستندات کارشناسی، خارج از نوبت بررسی خواهد شد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد عضو کارگروه ماده ۱۱ بوده و نقش پیشنهاد دهنده در مدیریت مصرف انرژی را بر عهده دارد و موارد فراتر از معیارهای مصرف به دستگاههای ذیربط اعلام میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اجرای استاندارد ۱۸۳۶ در واحدهای صنایع غذایی، اگرچه این استاندارد در فرآیندهای بازرسی لحاظ میشود اما آموزش و اطلاعرسانی در این حوزه کافی نبوده است.
انصاری تاکید کرد: نتایج آزمایشهای انجامشده توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در صورت انجام در آزمایشگاههای دارای استاندارد ۱۷۰۲۵ پذیرش می شود.
وی افزود: سازمان استاندارد از راهاندازی آزمایشگاه مرجع در استان مرکزی با مشارکت بخش خصوصی حمایت میکند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامههای هوشمندسازی سازمان ملی استاندارد بیان کرد: هوشمند سازی خدمات و سنجش سطح ریسک در دستور کار قرار دارد و همکاری با دانشگاههای استان مرکزی نیز برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و دانشبنیان آغاز شده است.
وی گفت: با توجه به ظرفیت بالای تجهیزات واحدهای تولیدی استان مرکزی، تهیه بانک اطلاعاتی تجهیزات موجود با همکاری پژوهشگاه سازمان در دستور کار قرار دارد تا زمینه بهرهبرداری بهتر از این ظرفیتها و توسعه آزمایشگاههای مرجع فراهم شود.
بسته حمایتی دوران جنگ و پسابحران برای صنایع تدوین و ابلاغ شد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین و ابلاغ بسته حمایتی ویژه دوران جنگ و پسابحران برای واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و بر اجرای آن با هدف کاهش موانع تولید و حمایت از صنایع آسیبدیده تأکید کرد.
وی افزود: رفع چالشهای حوزه استانداردسازی در بخش تولید و ارتقای کیفیت کالا و خدمات از محورهای اصلی سفر به استان مرکزی و دستور کار شورای استاندارد استان بوده است.
انصاری تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای فرآیندهای استانداردسازی، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی است.
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