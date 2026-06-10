ظرفیت تولید و صادرات در مرکزی نیازمند تقویت نظام استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی در سرزمین آفتاب با جدیت در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای طرحهای مرتبط با آن با شتاب در حال پیگیری است.
وی افزود: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی از ۵۰۰ مگاوات در سال گذشته، به یکهزار و ۸۰۰ مگاوات در سال جاری افزایش یافته و برای سال آینده نیز دستیابی به ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات برنامهریزی شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ظرفیت اتصال تا ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی در استان مرکزی فراهم است و تاکنون حدود یکهزار مگاوات تولید شده است.
وی ادامه داد: استان مرکزی در کنار توسعه کمی، می تواند در ارتقای کیفیت و استانداردسازی این حوزه نیز نقشآفرین باشد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با حمایت و برنامهریزی لازم، امکان راهاندازی مرکز ملی ارزیابی و آزمون تجهیزات انرژی خورشیدی در استان مرکزی فراهم است و این استان آمادگی میزبانی پروژههای ملی را دارد.
وی افزود: به دستگاههای عمومی و مراکز پرتردد فرصت داده شده تا نواقص مربوط به استانداردسازی آسانسورها را رفع کنند.
زندیه وکیلی بیان کرد: در مرحله بعد نیز لازم است برای شرکتهای فعال در این حوزه، برنامهریزی مشخص و زمانبندی کوتاهمدتی برای بررسی و رفع مشکلات احتمالی آسانسورها تعیین شود.
وی گفت: استان مرکزی در اجرای استانداردهای اجباری، بهویژه استاندارد بتن، از استانهای پیشرو کشور است و این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختوساز و افزایش ایمنی پروژههای عمرانی داشته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد بستههای حمایتی ویژه شرایط بحران و جنگ تدوین کرده که لازم است بهطور مناسب اطلاعرسانی شود تا واحدهای تولیدی و اقتصادی از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیتهای صنعتی در حوزههای آلومینیوم، نفت، گاز و صنایع فلزی، توان مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ملی را دارد و میتوان با برنامهریزی منسجم از این ظرفیتها برای ارتقای استانداردها بهرهبرداری کرد.
زندیه وکیلی افزود: ضرورت دارد بانک اطلاعاتی جامعی از تجهیزات و ظرفیتهای آزمایشگاهی صنایع و واحدهای تولیدی استان تهیه شود تا امکان بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها فراهم گردد.
وی تاکید کرد: در استان مرکزی آزمایشگاههای متعددی فعال است و واحدهای صنعتی نیز از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص برخوردارند که میتواند در خدمت توسعه نظام استاندارد کشور قرار گیرد.
استاندار مرکزی گفت: این استان با برخورداری از تنوع صنعتی و بیشترین تعداد شاغلان بخش صنعت، رتبه نخست کشور را دارد و در حوزه کشاورزی نیز از استانهای برتر بوده و چندین برابر نیاز داخلی خود تولید دارد.
وی افزود: سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات از استان مرکزی انجام شد و تراز تجاری استان مثبت بود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: عمده واردات نیز شامل ماشینآلات و مواد اولیه صنعتی است که بیانگر ماهیت تولیدمحور اقتصاد استان میباشد.
وی گفت: با برخورداری از سه منطقه ویژه اقتصادی و ظرفیتهای قابل توجه صادراتی، هدفگذاری صادراتی استان برای سال جاری به دو میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
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