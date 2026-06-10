مشکل قطعی آب ناشی از حملات جنایتکارانه آمریکا به سیریک برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اعلام کرد؛ در پی آسیب وارد شده به مخازن ذخیره آب ۵۰۰ و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهر کوهستک و بخش بمانی شهرستان سیریک در بامداد امروز، که منجر به اختلال و قطع آب شرب این مناطق شد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به همراه کارشناسان، نیروهای عملیاتی و کارگران این شرکت از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شدند.

با بسیج کامل امکانات، تجهیزات، ماشین‌آلات ، اتصالات و لوله‌های مورد نیاز و همچنین اجرای عملیات جهادی و بی‌وقفه توسط نیروهای فنی و اجرایی، اقدامات لازم برای جایگزینی تأسیسات آسیب‌دیده و ایجاد خط انتقال جدید آب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

تلاش شبانه‌روزی و همت مثال‌زدنی کارکنان آب و فاضلاب هرمزگان موجب شد تا ظرف کمتر از ۱۲ ساعت، شبکه آبرسانی مناطق آسیب‌دیده مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شده و مشکل قطعی آب مشترکان شهر کوهستک و روستاهای بخش بمانی به طور کامل برطرف شود.

این اقدام سریع و مؤثر، جلوه‌ای از روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و تعهد کارکنان شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در خدمت‌رسانی به مردم شریف استان است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط نیز با حضور میدانی و تلاش خستگی‌ناپذیر، پایداری خدمات حیاتی آب را برای شهروندان تضمین می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان ضمن قدردانی از تمامی نیروهای عملیاتی، کارشناسان، رانندگان ماشین‌آلات و عوامل پشتیبانی حاضر در این عملیات، تأکید می‌کند که خدمت‌رسانی مستمر به مردم و حفظ پایداری تأسیسات آبرسانی در هر شرایطی از اولویت‌های اصلی این شرکت خواهد بود.

