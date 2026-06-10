دستگیری ۶ عامل نزاع و درگیری در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

استفاده از سلاح سرد (قمه و چوب) برای درگیری

بر اساس این گزارش، تعدادی از افراد با استفاده از سلاح سرد (قمه و چوب) اقدام به درگیری کرده بودند که این اقدام مخل نظم عمومی، موجب ارعاب و سلب آسایش شهروندان در آن منطقه شده بود.

عوامل انتظامی شهرستان بروجرد با حضور مقتدرانه و سرعت عمل در محل درگیری، ضمن پایان دادن به نزاع، ۶ عامل اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

معرفی به مراجع قضائی و روانه زندان شدن متهمان

متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و در نهایت با دستور مقام محترم قضایی روانه زندان شدند.

پلیس لرستان با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز خادمان آن‌ها در مجموعه انتظامی است، تصریح کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با قدرت‌نمایی و ایجاد نزاع، نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.