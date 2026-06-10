مدیریت مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری لرستان از ۲۰ خرداد تا ۱۵ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان طی اطلاعیه‌ای خطاب به مشترکان گرامی بخش خانگی و تجاری استان اعلام کرد: در راستای اجرای برنامه‌های کشوری مدیریت بار توسط شرکت توانیر و به منظور عبور ایمن از دوره پیک مصرف در شبکه برق سراسری، این شرکت از اقدامات کنترلی جهت حفظ پایداری شبکه استفاده خواهد کرد.

بازه زمانی اعمال محدودیت؛ ۲۰ خرداد تا ۱۵ مهر

بر اساس این اطلاعیه، مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری در بازه زمانی از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۱۵، طی ساعات ۱۰:۰۰ لغایت ۲۲:۰۰، بر اساس ۸۰ درصد حداکثر میزان مصرف در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، مدیریت و محدود خواهد شد.

هشدار به مشترکان پرمصرف؛ اعمال محدودیت در صورت عدم رعایت

شرکت توزیع برق لرستان تأکید کرده است: در صورت عدم رعایت صرفه‌جویی در مصرف و عبور مقدار مصرف مشترک از سقف تعیین‌شده (۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۳)، محدودیت‌های شبکه برای این دسته از مشترکان اعمال خواهد گردید.

درخواست همکاری برای حفظ پایداری شبکه برق استان

این شرکت از تمامی مشترکان خواسته است: با رعایت اصول مصرف بهینه، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی برق استان لرستان همکاری نمایند. مدیریت بهینه مصرف در ساعات اوج بار، نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و پایداری شبکه برق خواهد داشت.