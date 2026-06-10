مصرف برق ادارات پرمصرف در آذربایجان ‌غربی ۱.۲ مگاوات کاهش یافت

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح نظارت و پایش مصرف برق ادارات استان که با هدف مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و کمک به تامین برق پایدار در دوره اوج بار تابستان در استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۱۱ خردادماه در استان در حال اجراست.
وی به اجرای طرح پایش و رصد مصرف برق ادارات در استان اشاره کرد و گفت: در قالب طرح پایش و رصد ادارات، اکیپهای پایش و نظارت به صورت مستمر و روزانه در ادارات حضور یافته و ضمن بررسی میزان مصرف برق دستگاهها، مشترکان پرمصرف را شناسایی و تذکرات و راهنماییهای لازم برای کاهش مصرف را ارائه میکنند.
کیامهر با اشاره به نتایج اجرای این طرح اظهار کرد: از ابتدای آغاز پایشها تا امروز، به طور متوسط روزانه برق ۳۲۲ مشترک اداری به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف قطع میشد که با استمرار نظارتها و همراهی دستگاههای اجرایی، این میزان به ۲۰۸ مشترک کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ادارات پس از دریافت تذکرات اکیپهای نظارتی و فعال شدن لیمیتر کنتورهای ادارات (محدود کننده مصرف برق)، نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش بار اقدام کردهاند که حاصل این رعایت و کاهش مصرف ثبت یکهزار و ۲۰۰ کیلووات (۱.۲ مگاوات) کاهش مصرف برق در بخش اداری استان بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی همچنین خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد عمده مشترکان پر مصرف حوزه ادارات مربوط به بانکها بودهاند که پس از دریافت اخطارهای لازم، مصرف خود را مدیریت کردهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۲۳۲ مشترک اداری در سطح استان تحت پایش قرار دارند، تصریح کرد: اجرای این طرح تا پایان دوره اوج بار ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن افزایش مشارکت دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق است.
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