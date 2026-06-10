به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه بعد از ظهر چهارشنبه در جریان برپایی کاروان سلامت در منطقه سرفیروزآباد اظهار کرد: پیرو کاروانهایی که جمعیت هلالاحمر تحت عنوان کاروان سلامت به روستاها و مناطق کم توسعه یافته و محروم اعزام میکند، امروز به لطف خدا مجموعه جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در بخش فیروزآباد، دهستان عثمانوند و روستای پشتکبود برنامهریزی جامع و دقیقی را عملیاتی کرد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح ابتدا جامعه هدف به درستی شناسایی شدند، افزود: پس از شناسایی نهایی، خدمات متعدد، متنوع و بسیار خوبی در این منطقه محروم ارائه شد که از جمله آنها میتوان به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد. در این کاروان، پزشک متخصص قلب، پزشک متخصص ارتوپد، پزشک عمومی و ماما حضور داشتند و به ویزیت مراجعان پرداختند. همچنین داروخانه هلالاحمر نیز در محل مستقر شد و تمام خدمات توزیع دارو و فرآیند پزشکی را به صورت کاملاً رایگان انجام داد.
شناسایی بیماران زمینهای و ارائه خدمات معیشتی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: اقدامات و خدمات این کاروان سلامت در دو بخش اصلی برنامهریزی و اجرا شد؛ در بخش اول، شناسایی افرادی که دارای بیماریهای زمینهای هستند صورت گرفت تا این عزیزان که نیازمند شدید دارو و درمان بودند، پس از انجام معاینات اولیه و دقیق، در آینده به مراکز درمانی تخصصی در مرکز استان ارجاع داده شوند.
وی به اقدامات حمایتی دیگر این کاروان اشاره کرد و گفت: علاوه بر بخش درمان، همکاران بنده در معاونت داوطلبان نیز وارد عمل شدند و خدمات معیشتی مناسبی را به افراد نیازمند و بیبضاعت این روستا ارائه دادند.
شور و نشاط کودکان روستایی با حضور تیمهای سحر و سحاب
یگانه با تمجید از عملکرد بخش جوانان این جمعیت خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، عزیزان ما در حوزه جوانان نیز تحت عنوان تیمهای «سحر» و «سحاب» به روستا آمدند و تمام تلاش خود را برای کمک به افرادی که به هر حال نیازمند حمایت بودند، به کار بستند.
وی افزود: این تیمها یک فضای بسیار خوب و شاد تحت عنوان «دوستدار کودک» را در روستا ایجاد کردند که در این فضا، بچهها با وسایلی چون فوتبالدستی، توپ و سایر مواردی که مورد نیازشان بود سرگرم شدند و این اقلام ورزشی و تفریحی بین عزیزان و کودکان روستا توزیع گردید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان این گفتگو تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم خدمات مناسب، مستمر و شایستهای در آینده داشته باشیم، انشاءالله حرکت و اعزام سایر کاروانهای جمعیت هلالاحمر در سطح استان کرمانشاه به صورت ماهانه و فصلی با جدیت ادامه خواهد داشت تا بتوانیم خدمات مناسبی را به عزیزان و روستاییان شریف در مناطق کم توسعه یافته ارائه دهیم.
نظر شما