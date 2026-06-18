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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

ارائه خدمات رایگان پزشکی به ۵۰۰ بیمار در ورامین

ارائه خدمات رایگان پزشکی به ۵۰۰ بیمار در ورامین

ورامین- رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین از ارائه خدمات رایگان پزشکی، دارویی و درمانی به حدود ۵۰۰ بیمار نیازمند در قالب کاروان سلامت هلال‌احمر استان تهران خبر داد.

مجید خطیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کاروان سلامت هلال‌احمر استان تهران با هدف ارائه خدمات درمانی، ارتقای سطح سلامت و حمایت از اقشار کم‌برخوردار در خانه هلال پدر مهربان بقیع شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین افزود: در این طرح، بیماران نیازمند که از سوی نهادهایی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و خانه‌های بهداشت معرفی شده‌اند، به‌صورت رایگان تحت معاینه و درمان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای اجرای این برنامه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا افراد نیازمند و واجد شرایط دریافت خدمات تخصصی شناسایی و به این مرکز ارجاع شوند.

خطیبی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این کاروان سلامت گفت: پزشکان متخصص در حوزه‌های داخلی، قلب، طب ورزشی و آسیب‌های اسکلتی، اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشکی و همچنین تیم سونوگرافی در این برنامه حضور دارند و خدمات تخصصی خود را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.

وی تصریح کرد: پس از ویزیت، داروهای مورد نیاز بیماران به‌صورت رایگان تأمین می‌شود و در صورت نیاز به انجام آزمایش‌های تخصصی، تصویربرداری، MRI و سایر اقدامات تشخیصی، هزینه‌ها از سوی جمعیت هلال‌احمر پرداخت خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین خاطرنشان کرد: در مواردی که بیماران به جراحی یا ادامه روند درمان نیاز داشته باشند، جمعیت هلال‌احمر تا پایان مراحل درمان در کنار آنان خواهد بود و هزینه‌های مربوطه را تقبل می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی تعداد مراجعه‌کنندگان افزود: برآوردها نشان می‌دهد بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر از خدمات رایگان پزشکی، دارویی و درمانی این کاروان سلامت بهره‌مند خواهند شد.

خطیبی در پایان با بیان اینکه این طرح برای دومین سال متوالی در ورامین اجرا می‌شود، گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، اجرای کاروان سلامت در سایر خانه‌های هلال شهرستان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6864122

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