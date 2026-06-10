هشدار گسترش ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه چلاو

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه چهارشنبه در نشست روستاهای منطقه چلاو در بخش امامزاده عبدالله(ع) آمل که با حضور امام جمعه و شهردار شهر امامزاده عبدالله و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برگزار شد، اظهار کرد: منطقه چلاو از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است که با برنامه‌ریزی و همدلی میان مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر این بخش باشد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جهادی در پیگیری مسائل مناطق روستایی افزود: برای رفع مشکلات این منطقه باید با رویکردی مبتنی بر همگرایی و باور به توان داخلی حرکت کنیم، چرا که همدلی و اتحاد میان مدیران و مردم می‌تواند مسیر توسعه پایدار شهرستان را هموار کند.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اجرای پروژه‌های مهم در سطح استان ادامه داد: در حال حاضر طرح‌های ملی و پروژه‌های نیمه‌تمام متعددی در استان در حال اجراست و در شهرستان آمل نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف عمرانی و خدماتی در دست انجام قرار دارد.

پولادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی منطقه چلاو قابل پیگیری است، گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، بیش از ۹۰ درصد مشکلات مطرح‌شده قابلیت رسیدگی دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع کمبود آب شرب در برخی روستاهای این منطقه اشاره کرد و افزود: احداث مخزن ذخیره آب از جمله اقداماتی است که می‌تواند در قالب اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیگیری شود و با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش می‌کنیم بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام با تأمین حداقل اعتبارات لازم به سرانجام برسد.

ضرورت ایجاد پایگاه اورژانس

سرپرست فرمانداری ویژه آمل همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد پایگاه اورژانس در منطقه چلاو خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت ساکن و همچنین حضور گردشگران در این منطقه، راه‌اندازی مرکز اورژانس یک نیاز جدی محسوب می‌شود و در صورت تأمین زمین و طی مراحل قانونی، فرمانداری نیز پیگیر تأمین اعتبار لازم برای اجرای این طرح خواهد بود.

پولادی با اشاره به افزایش ساخت‌وساز در برخی روستاهای این منطقه گفت: محدوده بافت مسکونی برخی روستاها بر اساس آمارهای جمعیتی گذشته تعیین شده است که با به‌روزرسانی آمار جمعیت، امکان بازنگری و توسعه این محدوده‌ها فراهم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه چلاو هشدار داد و تأکید کرد: این روند علاوه بر خدشه‌دار کردن هویت و بافت سنتی روستاها، می‌تواند به منابع طبیعی و اکوسیستم منطقه نیز آسیب وارد کند، بنابراین لازم است نظارت‌ها در این زمینه تقویت شود.

در این بازدید میدانی که از روستاهای تیار، گنگرج‌کلا، سنگچال، نجارکلا، گت‌کلا و پاریمه انجام شد، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها مشکلاتی از جمله کمبود آب شرب، نبود مخازن ذخیره آب، وضعیت راه‌های روستایی، اجرای طرح هادی، تعریض جاده‌های بین‌روستا مطرح شد.