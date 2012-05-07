یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرجدید آمل سر به مرکزیت وسطی کلا، آمل کنار به مرکزیت آهنگرکلا و شهر امامزاده عبدالله به مرکزیت روستای امامزاده عبدالله ایجاد می شود.



فرماندار آمل گفت: با ایجاد این سه شهر، شهرستان آمل دارای هفت مرکز شهری خواهد شد.

وی بیان داشت: درخواست فرمانداری آمل در خصوص اضافه شدن سه شهر جدید آمل سر، آمل کنار و امامزاده عبدالله برای وزارت کشور ارسال شده و مقدمات استقرار این شهرداری ها امسال انجام خواهد شد.



اکبرزاده افزود: هم اکنون آمل، رینه، گزنک و دابودشت از مراکز شهری شهرستان آمل محسوب می شوند.



فرماندار آمل اظهار داشت: افزایش جمعیت در برخی مناطق روستایی، ضرورت ایجاد شهرها در این مناطق را دو چندان کرده است.



وی گفت: ایجاد شهرها و بخشهای جدید سبب تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم می شود و از خواست های جدی آنان در این مدت بوده است.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.