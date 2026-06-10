گردوغبار، آلودگی و فرونشست سه چالش اصلی محیط زیست قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در نشست شورای اداری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به چالشهایی از جمله گردوغبار، آلودگی ناشی از خودروها و موتورسیکلتها و مسائل مرتبط با صنایع، ضرورت ارائه گزارشهای دقیق و کارشناسی برای تصمیمگیری موثر را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: دستگاههای مسوول باید با ارائه برنامههای علمی، زمینه کاهش آلودگیها و بهبود شرایط محیط زیستی استان را فراهم کنند.
بهنامجو با تاکید بر اهمیت تعامل با صنایع و واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از فعالان صنعتی استان آمادگی همکاری در رعایت ملاحظههای زیستمحیطی را دارند و باید با گفتوگو و تعامل، مسائل این حوزه مدیریت شود.
وی همچنین خواستار انجام مطالعههای علمی و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با پدیده فرونشست زمین شد.
قم - استاندار قم، گردوغبار، آلودگی و فرونشست زمین را سه چالش اصلی محیط زیست استان برشمرد و بر ارائه راهکارهای علمی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در نشست شورای اداری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به چالشهایی از جمله گردوغبار، آلودگی ناشی از خودروها و موتورسیکلتها و مسائل مرتبط با صنایع، ضرورت ارائه گزارشهای دقیق و کارشناسی برای تصمیمگیری موثر را مورد تاکید قرار داد.
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