به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی شامگاه چهارشنبه در شورای اداری گلپایگان با اشاره به برخی آسیب‌ها و معضلات موجود در پارک‌های شهری اظهار کرد: بخشی از این مشکلات ریشه در کم‌توجهی به زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی دارد و متأسفانه شرایط کنونی برخی فضاهای فرهنگی و تفریحی را رقم زده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل مطرح‌شده در حوزه پارک‌ها، موضوعاتی مشترک میان شهرهای مختلف است، افزود: البته در برخی نقاط به دلیل شرایط خاص، نیاز به توجه ویژه‌تر و همکاری گسترده‌تر دستگاه‌های مسئول وجود دارد.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق وظایف دستگاه‌های مرتبط گفت: در پارک‌هایی که با مشکلات بیشتری مواجه هستند، باید با تشکیل جلسات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت همه نهادهای مسئول، برنامه‌ها و طرح‌های مؤثری برای رفع آسیب‌ها اجرا شود.

حجت الاسلام کرامتی با اشاره به وضعیت پارک شهر گلپایگان عنوان کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر پارک شهر است که در حوزه مسئولیت شهرداری قرار دارد و دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و سپاه نیز در این زمینه نقش‌آفرین هستند.

وی ادامه داد: مقرر شده است با اجرای یک برنامه منسجم و پیگیری مصوبات، ظرف دو تا سه هفته آینده نتایج اقدامات انجام‌شده بررسی و گزارش آن ارائه شود. تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد خود هستند.

وی تأکید کرد: هر مجموعه یا نهادی که قصد اجرای برنامه‌ای در پارک‌ها و فضاهای عمومی را دارد، باید پیش از برگزاری، تمامی ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تبعات احتمالی آن را مورد توجه قرار دهد تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.

وی در ادامه خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور شهرداری، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره ورزش و جوانان برای تهیه طرحی جامع ویژه پارک شهر شد و افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی برنامه‌های فرهنگی استفاده شود تا ضمن ارائه خدمات مناسب به شهروندان، درآمدهای حاصل نیز در راستای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی همان مجموعه هزینه شود.