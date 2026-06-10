«نبرد آخرالزمانی» میان ملت ایران و تمام رأس کفر جهانی در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، شامگاه چهارشنبه در جمع مردم شاهرود در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) این شهر، با اشاره به آیات قرآن کریم بیان کرد: همواره اکابر (بزرگان) مجرمان عالم در برابر رسولان الهی ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به آیه سوم آیت‌الکرسی در قرآن کریم افزود: اکابر مجرمان در واقع کافرانی هستند که طاغوت بر آنان ولایت پیدا می‌کند و تازه از این لحظه، رفتن آنان به سوی ظلمت آغاز می‌شود. در تمام طول تاریخ، این افراد در برابر رسولان الهی ایستاده و مقابله کردند.

این استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه رأس ظلم و کفر از ابتدای دین مبین اسلام تا امروز در برابر این دین صف‌آرایی کرده است، اظهار داشت: امروز نیز شاهد هستیم که رأس کفر، یا همان استکبار جهانی، در برابر تمام اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است.

پناهیان با بیان اینکه امروز ما در برابر رأس مجرمان عالم قرار گرفته‌ایم، گفت: بیش از صد شب حضور مردم انقلابی و بصیر ایران اسلامی در اجتماعات انقلابی و ابراز اقتدار، نشان می‌دهد که مردم ما در این تقابل، با صلابت‌تر از همیشه در میدان هستند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز با جنگ تحمیلی اول تفاوت‌های بسیاری دارد، تصریح کرد: ما در جنگ تحمیلی اول شاهد چنین شوق و شور و اجتماعاتی از سوی مردم نبودیم، زیرا ما از این جنگ ناراحت بودیم.

این کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی اول، یک کشور مسلمان در مقابل ایران اسلامی ایستاده بود و این جنگ برای ما ناراحت‌کننده بود، ابراز داشت: امام خمینی (ره) در روزهای پایانی جنگ فرمودند که ما نمی‌توانیم جواب ملت مسلمان عراق را بدهیم، زیرا باید شر صدام را از سر آنان دور می‌کردیم.

پناهیان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی اول این نوع دیدگاه در کشورمان وجود داشت و در نتیجه کسی خوشحالی نمی‌کرد، افزود: شهید همت در سال ۱۳۶۱، زمانی که نیروهای شهید متوسلیان به لبنان اعزام شده بودند، تعبیر مشابهی دارد و می‌فرمود: «مزه جنگ اصلی با صهیونیست‌هاست، نه با عراق» و ما امروز صحبت ایشان را متوجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه جنگ امروز جنگی واقعی در برابر تمام کفر است، افزود: هرچند ممکن است استکبار تجهیزات نظامی داشته باشد، اما ترس آن‌ها مانع بزرگی بر سر راه آنان است و این نوید نصرت را به ملت ایران اسلامی می‌دهد.

این مدرس برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه اگر هر کشور دیگری جز اسرائیل دارای چنین تسلیحات نظامی بود، قطعاً در برابر ایران روحیه بهتری داشت، گفت: اسرائیل به وضوح از قدرت ایران در هراس است و قطعاً حمایت‌های آمریکا و دیگر کشورها سبب شده تا به امروز مقاومت کند.

پناهیان با بیان اینکه یکی از مطلعان نظامی اعلام داشته که تمام تکنسین‌های ماهواره‌ای و نظامی موجود در اسرائیل آمریکایی هستند، اظهار داشت: ما در واقع امروز در برابر تمام کفر ایستادگی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این جنگ در واقع نبرد آخرالزمانی است، افزود: نبرد ملت ایران اسلامی با استکبارگران، مقدمات ظهور حضرت ولیعصر (عج) را فراهم می‌کند و مردم ما در بستر این جنگ آخرالزمانی، خوشحال، بصیر و مقاوم هستند.