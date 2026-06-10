به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، شامگاه چهارشنبه در اجتماع باشکوه مردم شاهرود که در میدان امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر ماهیت تقابلی شرایط کنونی، نبرد امروز را رویارویی میان دو جبهه کاملاً حق و کاملاً باطل توصیف کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایستاده و پرصلابت ایران اسلامی پیروز قطعی این میدان خواهد بود، افزود: این نبرد، خود مقدمه‌ای برای ظهور حضرت حجت(عج) به شمار می‌رود.

پناهیان با اشاره به اینکه امروز نبرد اسلام ناب محمدی(ص) با نظام سلطه به مرحله عینی و آشکاری رسیده است، تصریح کرد: ملت ایران اسلامی بازنده این میدان نیست و پیروزی نهایی از آنِ اوست.

وی در ادامه، بیش از ۱۰۰ روز ایستادگی و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف را نشانه‌ای از صلابت ملی دانست و گفت: پیروزی نهایی اسلام، یک سنت قطعی الهی و وعده حتمی خداوند است.

پناهیان حضور مستمر مردم در خیابانها را عامل خالی شدن پشت دشمن ارزیابی کرد و افزود: اسرائیل علیرغم برخورداری از تمام تجهیزات نظامی پیشرفته، ترسی عظیم از ایران اسلامی در دل دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی با مقایسه توان روحی ایران با سایر کشورها خاطرنشان کرد: اگر هر کشور دیگری چنین امکانات نظامیای داشت، در جنگ روحیه بسیار ضعیف‌تری پیدا می‌کرد؛ اما استکبار جهانی، بازنده اصلی این نبردِ اراده‌ها است.

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبیین صحیح و روایت درست وقایع برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: خانواده‌ها، فعالان فرهنگی و مذهبی، رسانه‌ها و آموزش‌وپرورش، نقشی کلیدی و محوری در این زمینه بر عهده دارند.