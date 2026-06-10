به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان «پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجی‌گری و گفت‌وگو» با قدردانی از رئیس جمهوری کلمبیا برای تشکیل این نشست گفت: رئیس‌جمهوری ایالات متحده باید از تهدیدهای مکرر خود علیه ایران، از جمله تهدید مجدد توسل به استفاده از زور که امروز مطرح کرد، خودداری کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده و هرگز در برابر فشار یا اجبار تسلیم نخواهد شد.

ایروانی تصریح کرد: ایالات متحده بارها این سیاست شکست‌خورده را دنبال کرده است و تاکنون باید دریافته باشد که تهدید و ارعاب نظامی نتیجه معکوس دارد.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: اگر واشنگتن واقعا به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک است، باید زبان تهدید را کنار بگذارد و بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی و پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل با ایران تعامل شود.