https://mehrnews.com/x3chPm ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6856782 استانها همدان استانها همدان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان همدان-فامنینیها در یکصد و دومین شب حماسه سازی در سنگر خیابان درخشان ظاهر شدند. دریافت 15 MB کد مطلب 6856782 کپی شد مطالب مرتبط موج حضور مردمی در شبهای گرگان تداوم یافت حضور حماسی مردم رودسر در شب صد و دوم تجمعات خیابانی سلماسی ها در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی برچسبها همدان جنگ رمضان تجمع مردمی
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