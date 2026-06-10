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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸

حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان

حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان

همدان-فامنینی‌ها در یکصد و دومین شب حماسه سازی در سنگر خیابان درخشان ظاهر شدند.

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کد مطلب 6856782

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