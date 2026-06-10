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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

حضور حماسی مردم رودسر در شب صد و دوم تجمعات خیابانی

حضور حماسی مردم رودسر در شب صد و دوم تجمعات خیابانی

رودسر- در یکصد و دومین شب تجمعات، مردم رودسر هم نوا و متحد به میدان آمدند.

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ویدئو: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6856724

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