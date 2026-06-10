https://mehrnews.com/x3chN9 ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6856724 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ حضور حماسی مردم رودسر در شب صد و دوم تجمعات خیابانی رودسر- در یکصد و دومین شب تجمعات، مردم رودسر هم نوا و متحد به میدان آمدند. دریافت 15 MB ویدئو: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6856724 کپی شد مطالب مرتبط ۱۰۱ شب ایستادگی مردم رودسر؛ حماسه ای که تکرار شد یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان موج حضور مردمی در شبهای گرگان تداوم یافت صدمین شب حضور رودسری ها در میدان حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان حماسهای از جنس عشق به وطن در مریوان موج ۹۹ شب های اقتدار در رودسر نود و هشتمین تجمع شبانه رودسریها در میدان برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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