https://mehrnews.com/x3chQ8 ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6856821 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴ سلماسی ها در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم سلماس را چهارشنبه شب در خیابان می بینید. دریافت 11 MB کد مطلب 6856821 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی خبرنگار مهر از حضور حماسی مردم در آستانه اشرفیه حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان صد و دومین قرار شبانه مردم رشت برای وطن بیش از ۱۴ هزار نفر در لشکرهای «زینبی» و «حسینی» رشت ثبت نام کردند مسابقه «ترامپیسم» برگزیدگانش را شناخت؛ زبان هنر پلی برای دفاع از حقیقت موج حضور مردمی در تجمعات شبانه گالیکش ادامه یافت برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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