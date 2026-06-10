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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴

سلماسی ها در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند

سلماسی ها در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حضور حماسی مردم سلماس را چهارشنبه شب در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6856821

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