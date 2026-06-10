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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند

بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند

بیجار- بانوان دیار گروس در اجتماعات شبانه میدان شهید رحمانی از اهمیت حضور خود در خیابان می‌گویند.

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کد مطلب 6856741

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