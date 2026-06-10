https://mehrnews.com/x3chNw ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6856741 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند بیجار- بانوان دیار گروس در اجتماعات شبانه میدان شهید رحمانی از اهمیت حضور خود در خیابان میگویند. دریافت 20 MB کد مطلب 6856741 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شب صد و دوم مردم بروجرد روایتی از یک موکب متفاوت در تجمع شبانه خرمآباد یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان موج حضور مردمی در شبهای گرگان تداوم یافت حضور درخشان مردم فامنین در سنگر خیابان قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید برچسبها کردستان تجمع مردمی بیجار
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