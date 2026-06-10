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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۳

مشاهدات مردمی از شلیک موشک‌های پدافندی به جنگنده آمریکایی در بندرعباس

مشاهدات مردمی از شلیک موشک‌های پدافندی به جنگنده آمریکایی در بندرعباس

بندرعباس - مشاهدات مردمی در بندرعباس از شلیک چند موشک پدافندی به سوی یک فروند جنگنده آمریکایی  در حریم هوایی خلیج فارس حکایت دارد. 

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش منابع محلی در شهر بندرعباس از وقوع چند انفجار پیاپی در آسمان این شهر و مناطق ساحلی خلیج‌فارس خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که چند موشک پدافندی به سمت یک فروند جنگنده متجاوز در حریم هوایی منطقه شلیک شده است.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تأیید این حادثه، اعلام کرد: درپی تجاوز جنگنده f۱۶ به حریم هوایی خلیج فارس و شلیک موشک سامانه پدافند هوایی سپاه به سمت آن، جنگنده متجاوز متواری گشت.

همچنین نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند کشتی متخلف که قصد عبور غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفته است.

در حال حاضر منابع محلی از آرامش نسبی در شهر بندرعباس پس از درگیری‌ها خبر می‌دهند.

کد مطلب 6856861

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