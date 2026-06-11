  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۰

شنیده شدن صدای انفجار در آبیک

شنیده شدن صدای انفجار در آبیک

قزوین- منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در آبیک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در محدوده شهرستان آبیک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.

هنوز هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

کد مطلب 6856881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      1 0
      پاسخ
      این شهر آبیک در کجاست؟ در چه استانی؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها