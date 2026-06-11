به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در محدوده شهرستان آبیک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.
هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکردهاند.
قزوین- منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در آبیک خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در محدوده شهرستان آبیک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.
هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکردهاند.
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