شنیده شدن صدای انفجار در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه صدای انفجاری در محدوده شهرستان آبیک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.

هنوز هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.