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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۹

حمله تروریستی دشمن آمریکایی به شهرستان میناب؛ دو غیرنظامی زخمی شدند

حمله تروریستی دشمن آمریکایی به شهرستان میناب؛ دو غیرنظامی زخمی شدند

میناب - بر اثر اقدام خصمانه و تروریستی عوامل آمریکایی در منطقه کرگان شهرستان میناب، دو تن از اهالی این منطقه بر اثر اصابت ترکش پرتابه‌ها زخمی و راهی بیمارستان شدند. 

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش، منابع محلی در استان هرمزگان از وقوع انفجارهایی در شهرستان میناب خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در پی اقدام خصمانه و تروریستی عوامل آمریکایی در منطقه کرگان از توابع میناب، دو تن از شهروندان غیرنظامی بر اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار موشک‌های دشمن زخمی شدند.

این دو مصدوم بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان میناب منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

منابع بیمارستانی از وضعیت عمومی مصدومان خبر داده‌اند، اما جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

هنوز هیچ مقام رسمی در خصوص جزئیات نوع حمله یا ماهیت پرتابه‌ها اظهارنظر نکرده است.

کد مطلب 6856873

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